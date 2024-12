/사진 = Stone Music Entertainment

‘음색 여신’ 가수 수란이 ‘지금 거신 전화는’ OST 주자로 합류하며, 드라마의 감정선을 더욱 풍성하게 채운다.MBC 금토드라마 ‘지금 거신 전화는’ 제작진은 14일 낮 정오 전 음원사이트를 통해 OST Part 3 수란의 ‘Hear Me Out’을 발매한다고 밝혔다.‘지금 거신 전화는’의 세 번째 OST ‘Hear Me Out’은 많은 비밀을 감춘 억눌린 현실에서 벗어나 자신을 되찾고 자유로워지고 싶은 마음을 담은 곡이다. 혼란스러운 감정으로 시작해 후반부로 갈수록 고조되며, 의지적이고 능동적으로 상황을 헤쳐나가려는 느낌을 준다.이 드라마의 노형우 음악감독이 직접 작·편곡에 참여해 완성도를 높였으며, 수란 특유의 감각적인 음색이 감정의 파고가 큰 홍희주(채수빈)의 내면을 섬세하게 표현해 몰입감을 한층 끌어올린다.‘지금 거신 전화는’은 국내를 넘어 해외에서도 큰 반응을 얻고 있다. 흥미로운 스토리, 감각적인 연출, 배우들의 몰입도 높은 열연을 기반으로, 공개 2주 만에 넷플릭스 TV쇼 부문 전 세계 순위 2위를 기록했다. 또한 주연 배우 유연석과 채수빈은 굿데이터코퍼레이션 펀덱스에서 발표한 출연자 화제성 순위에서 각각 1위와 2위를 차지하며 완벽한 케미를 입증했다.한편 협박전화로 시작된, 정략결혼 3년 차 쇼윈도 부부의 시크릿 로맨스릴러 ‘지금 거신 전화는’은 매주 금, 토요일 오후 9시 50분 방송되며, OST Part 3 수란의 ‘Hear Me Out’은 14일 낮 정오 전 음원사이트를 통해 발매된다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr