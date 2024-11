/사진 = 2024 마마

그룹 에스파가 베스트 퍼포먼스상의 주인공이 됐다.23일 오후 일본 오사카 교세라 돔에서 2024 MAMA AWARDS 챕터2가 열렸다. 베스트 퍼포먼스상의 주인공은 에스파였다.이날 윈터는 "퍼포먼스를 응원해주는 팬들 감사하다. 항상 멋있는 안무 짜주는 댄서 분들과 퍼포먼스 팀 감사드린다. 앞으로도 멋있는 퍼포먼스 보여드리겠다, 내년도 많이 기대해 달라"고 소감을 밝혔다.이어 닝닝은 "대중이 우리를 인정해줘서 감사하다. 항상 컴백 때마다 우리를 도와주는 댄서 분들 감사하다. 퍼포먼스 팀과 안무 선생님, 댄서 분들도 고생 많으셨다. 앞으로 더 열심히 하겠다"고 덧붙였다.알레르기 반응으로 지난 22일 시상식에 불참했던 지젤은 선글라스를 쓰고 수상했다.이번 어워즈의 콘셉트는 'BIG BLUR : What is Real?'로 서로 다른 것들의 경계가 모호해지고 융합되어 탄생한 'NEW THING'을 주제로 한다. 지난 22일 진행된 챕터1에서는 그룹 방탄소년단 진이 '팬스 초이스 오브 더 이어'(VISA FANS' CHOICE OF THE YEAR)를 수상했다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr