사진=CAM 제공

여성듀오 다비치가 전석 매진을 기록하며 저력을 입증했다.다비치(이해리, 강민경)의 2025 다비치 콘서트 'A Stitch in Time (어 스티치 인 타임)'이 지난 15일 오후 8시 예매 오픈 5분 만에 전석 매진을 기록했다.소속사 CAM 측은 "팬들의 성원에 힘입어 추가 좌석을 오픈할 예정이다. 더욱 완성도 높은 음악과 무대를 선보일 수 있도록 노력을 다하겠다"라고 밝히며 팬들의 기대감을 더했다.'A Stitch in Time'은 다비치가 지난해 12월 개최한 콘서트 'Starry Starry (스태리 스태리)' 이후 약 1년 1개월 만의 공연이다. 다비치는 데뷔 16년 만에 처음으로 KSPO DOME에 입성하며 여성 듀오로서 새로운 역사를 쓰고 있다.다비치는 대중의 오랜 사랑을 받고 있는 곡부터 오는 20일 발매될 신곡까지 다채로운 무대로 팬들의 눈과 귀를 즐겁게 할 전망이다.또한 첫 KSPO DOME 공연에서 전석 매진 쾌거를 이루며 남다른 티켓 파워를 증명한 다비치는 팬들이 보내준 큰 사랑과 응원에 보답하기 위해 다양한 무대와 코너로 팬들과 가까이서 소통하고 교감을 나눌 예정이다.한편 다비치의 단독 콘서트 'A Stitch in Time'은 내년 1월 18일과 19일 양일간 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME (구 체조경기장)에서 개최된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr