방탄소년단 진

진이 신보 발매 하루 만에 전작 초동(발매일 기준 일주일간 음반 판매량)을 넘겼다.16일 음반 판매량 집계 사이트 한터차트에 따르면, 방탄소년단 진의 솔로 앨범 ‘Happy’가 발매 첫날(15일) 84만 5690장 팔리며 일간 음반 차트 1위로 직행했다. 이는 지난 2022년 발표된 진의 솔로 싱글 ‘The Astronaut’의 초동(77만 126장)을 훌쩍 웃도는 수치로 그의 여전한 인기를 입증한다.진은 아이튠즈 차트에서도 흥행 청신호를 켰다. ‘Happy’는 16일 오전 9시 기준으로 일본, 멕시코, 에콰도르 등 48개 국가/지역 아이튠즈 ‘톱 앨범’ 차트 정상에 올랐다. 신보의 타이틀곡 ‘Running Wild’는 호주, 핀란드, 브라질 등 70개 국가/지역 아이튠즈 ‘톱 송’ 1위를 차지했다. 이 외에도 ‘I’ll Be There’, ‘Another Level’, ‘네게 닿을 때까지’, ‘Heart on the Window (with 웬디)’, ‘그리움에’ 등 앨범의 모든 수록곡이 여러 국가/지역의 아이튠즈 ‘톱 송’ 상위권에 진입했다.오늘(16일) 진은 팬들과 함께 솔로 앨범 ‘Happy’ 활동의 신호탄을 쏘아 올린다. 진은 16~17일 양일간 서울시 중구 장충체육관에서 팬 쇼케이스 ‘Jin ‘Happy’ Special Stage’를 개최한다. 이번 팬 쇼케이스는 새 음반 발매를 기념하며 아미(ARMY.팬덤명)와 뜻깊은 시간을 보내고자 하는 진의 마음이 담겼다.팬 쇼케이스에서는 아미들을 위한 특별한 무대를 만날 수 있다. 진은 스페셜 스테이지의 출연자이자 메인 MC로 1인 2역을 하며 무대를 오간다. 세트는 신보의 콘셉트 포토, 뮤직비디오 곳곳에서 등장한 오브제들을 활용해 앨범과 연관성을 높일 예정이다. 진은 팬 쇼케이스에서 ‘Running Wild’를 포함해 앨범 전곡 무대를 최초 공개한다.한편 진의 솔로 앨범 ‘Happy’는 그에게 중요한 ‘행복’을 찾아가는 여정을 다룬다. 진은 신보를 통해 행복의 요소인 사랑, 설렘, 용기 같은 감정을 솔직하게 표현하고 긍정의 에너지를 전하는 ‘햇살같은 존재’(A Ray of Sunshine)를 자처하며 이를 듣는 이들이 행복하길 바라는 마음을 담았다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr