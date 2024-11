사진=빅오션이엔엠 제공

그룹 투애니원의 박봄이 드라마 '페이스미' OST의 첫 번째 주자로 나선다.빅오션이엔엠은 7일 오후 6시 전 온라인 음원 사이트에 KBS2 드라마 '페이스미' OST Part.1 박봄의 'I Want U Back(아이 원트 유 백)'을 발매한다.'I Want U Back'은 떠난 사랑에 대한 기억 때문에 힘겨워하는 사람의 마음을 담은 곡이다. 과거가 괴로우면서도 그리운 처절한 사랑 노래로, 이중적인 화자의 심정을 강렬한 신스와 드럼에 녹여냈다.'I Want U Back'은 최근 콘서트를 개최하며 복귀를 알린 투애니원의 박봄이 함께해 기대를 모은다. 박봄은 특유의 유니크하면서도 호소력 짙은 보이스로 듣는 이들의 심금을 울릴 전망이다.드라마 '7인의 부활', '화인가 스캔들' 등의 OST로 주목받은 가수 클랑과 엘즈업의 'Die For You'를 작업한 프로듀서 몬스터 넘버 나인, Jay Hong이 협업해 곡의 완성도를 높였다는 후문이다.'페이스미'는 냉정한 성형외과 의사와 열정적인 강력계 MZ 형사가 범죄 피해자 재건 성형을 통해 사건의 진실을 좇는 공조 추적 메디컬 드라마로 배우 이민기, 이이경, 한지현이 주연을 맡았다. 이 작품은 성형의 세계와 다양한 에피소드로 시청자들에게 신선한 충격과 감동을 선사한다.'페이스미'는 매주 수요일과 목요일 밤 9시 50분 KBS2에서 방송한다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr