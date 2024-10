XG, 선공개곡 'IYKYK'부터 차트인

사진제공=XGALX

그룹 XG(엑스지)가 미니 2집 ‘AWE’ 선공개곡부터 글로벌한 파급력을 보여줬다.XG(주린, 치사, 히나타, 하비, 쥬리아, 마야, 코코나)는 지난 11일 두 번째 미니앨범 ‘AWE’ 수록곡 ‘IYKYK’를 선공개했다. ‘IYKYK’는 공개 첫날부터 가장 많이 재생된 트랙을 선정하는 스포티파이 일본 TOP50 플레이리스트에 진입했다.선공개곡 ‘IYKYK’는 미국과 영국, 캐나다, 한국, 일본 등 32개국에서 스포티파이 인기 플레이리스트 ‘뉴 뮤직 프라이데이(New Music Friday)’에 랭크됐다. 미국 팝 라이징(POP RISING) 플레이리스트에도 선정됐다.여기에 XG는 한국 팝 라이징(POP RISING) 플레이리스트 커버를 장식했다.아이튠즈와 오리콘, 유튜브 차트에서도 순위가 상승하고 있다. ‘IYKYK’는 공개 당일 일본 오리콘 데일리 디지털 싱글 차트 3위를 기록했고, 12일 미국 아이튠즈 톱 송 차트에 진입했다. ‘IYKYK’ 뮤직비디오는 9시간 만에 조회수 100만 뷰를 달성, 15개 국가 및 지역에서 유튜브 급상승 차트 상위권에 오르고 있다. 스포티파이, 애플 뮤직, 아마존 뮤직 총 스트리밍 수도 300만회를 돌파했다.미니 2집 ‘AWE’ 선공개곡 ‘IYKYK’는 ‘IF YOU KNOW YOU KNOW’(이프 유 노 유 노)의 준말로 ‘알 만한 사람들은 다 알아’를 뜻한다. 곡명처럼 광범위한 인기를 끌고 있는 ‘IYKYK’는 2001년 발매된 일본 힙합그룹 엠플로(m-flo)의 ‘프리즘(prism)’을 샘플링, 리드미컬한 리듬으로 우주를 유영하는 듯한 느낌을 선사한다.선공개곡 ‘IYKYK’가 수록된 XG의 두 번째 미니앨범 ‘AWE’는 11월 8일 공개된다. 현재 XG는 월드투어 ‘The First HOWL’(더 퍼스트 하울) 미국 투어를 진행하고 있으며, 11월 18일(현지 시간)부터는 영국 맨체스터를 시작으로 총 7개 도시에서 UK&유럽 투어를 이어간다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr