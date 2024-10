박재범/ 사진=텐아시아 사진 DB

가수 박재범이 다양한 매력의 R&B 트랙을 예고하며 정규앨범 기대감을 높였다.박재범은 지난 1일 여섯 번째 정규앨범 'THE ONE YOU WANTED(더 원 유 원티드)'의 하이라이트 메들리를 공개했다.일러스트 효과를 곁들인 하이라이트 메들리 영상에는 트리플 타이틀곡 'Mayday(메이데이) (Feat. Ty Dolla $ign)', 'Gimme A Minute(김미 어 미닛) (Feat. CHUNG HA)', 'Piece Of Heaven(피스 오브 헤븐) (Feat. ISOL of MORE VISION)'을 포함해 신곡 9곡에 대한 소개가 담겼다.타이틀곡 'Gimme A Minute(Feat. CHUNG HA)'은 청하가 피처링에 참여한 레트로 댄스 팝 스타일의 R&B곡이다. 박재범의 그루비하고 세련된 보컬과 청하의 폭발적인 가창력이 돋보이는 곡으로 두 아티스트는 뮤직비디오에도 함께 출연하며 완벽한 퍼포먼스 시너지를 입증할 예정이다.또 다른 타이틀곡 'Mayday(Feat. Ty Dolla $ign)'는 박재범하면 대표적으로 떠올릴 수 있는 사운드의 댄서블한 R&B곡으로 세계적인 아티스트 타이 달라 사인이 피처링을 맡았다. 'Piece Of Heaven(Feat. ISOL of MORE VISION)'은 몽환적이면서도 웅장한 사운드가 특징인 다운 템포 R&B곡으로 모어비전의 연습생 이솔(ISOL)이 파격 피처링을 맡아 궁금증을 키운다.이외에도 반복되는 감미로운 후렴구가 인상적인 얼터너티브 R&B 듀엣곡 'Ohx3(오오오) (Feat. DUT2)', 에스파 닝닝과의 조화로운 보컬 시너지가 돋보이는 아마피아노 스타일의 R&B곡 'Sip Ona Lil Sum'(십 온어 릴 썸) (Feat. NINGNING of aespa)', 힙합 스타일의 R&B곡 '100 Days(헌드레드 데이즈) (Feat. YG, P-Lo)'가 앨범을 풍성하게 꾸미며 듣는 재미를 더한다.여기에 다양하면서도 섬세한 악기 구성이 돋보이는 업 템포 R&B곡 'Foreign(포린)', R&B 리듬을 재해석한 유니크한 업 템포 R&B곡 'Never Again(네버 어게인)', 담백한 기타 연주 위 박재범 특유의 감미로운 보컬이 돋보이는 R&B곡 'Recall(리콜)'까지 총 9개의 신곡이 수록된다.이외에도 'Taxi Blurr(택시 블러) (Feat. NATTY of KISS OF LIFE)', 'Like I Do(라이크 아이 두) (Jay Park Remix)', 'Candy(캔디) (Feat. Zion.T)', 'GANADARA(가나다라) (Feat. IU)', 'Dedicated 2 U(데디케이티드 투 유)', 'Need To Know(니드 투 노우)', 'Why(와이)', 'Love Is Ugly(러브 이즈 어글리) (Feat. HWASA)', 'Chapter(챕터)', 'Yesterday(예스터데이)', 'Your/My(유얼/마이)' 등 기존에 발매된 11곡까지 총 20개 트랙이 앨범을 채운다.박재범의 여섯 번째 정규앨범 'THE ONE YOU WANTED'는 오는 8일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr