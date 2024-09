사진=브랜뉴뮤직

사진=브랜뉴뮤직

그룹 AB6IX (에이비식스)가 새 앨범 두 번째 콘셉트 포토를 공개했다.AB6IX는 30일 자정 공식 SNS 채널들을 통해 9TH EP ‘BORN LIKE THIS’의 두 번째 콘셉트 포토를 공개, 화려한 비주얼을 자랑했다.공개된 단체 콘셉트 포토에서 AB6IX 멤버들이 카리스마 넘치는 분위기를 뽐냈다. 멤버들은 음료와 과자가 가득한 테이블, 풍선 다발, 조명빛 등 파티 장소를 연상케 하는 배경 속에서 빨강, 주황의 강렬한 색상이 눈에 띄는 의상을 착용하며 이번 신보에 대한 기대감을 끌어올렸다.이어 공개된 개인 콘셉트 포토에서 멤버 전웅은 빨간 털모자와 빨간 눈화장, 그리고 실버 액세서리까지 더해 화려한 분위기를 연출했다. 김동현은 두건과 주황 선글라스, 글리터 화장까지 멋들어지게 소화하며 훈훈한 비주얼을 자랑했다. 박우진은 립 피어싱과 별 스티커로 포인트를 주고 시크한 눈빛으로 카메라를 응시해 눈길을 끌었고, 이대휘는 자유분방하고 개구진 표정 연기를 자랑하며 남다른 콘셉트 소화력을 선보였다.AB6IX는 지난 26일 공개된 첫 번째 콘셉트 포토와 상반된 분위기의 두 번째 콘셉트 포토를 공개, 팬들의 시선을 사로잡았으며 새 앨범 ‘BORN LIKE THIS’의 콘셉트에 대한 다양한 추측과 궁금증을 자아냈다.AB6IX(전웅, 김동현, 박우진, 이대휘)의 새 앨범 ‘BORN LIKE THIS’는 오는 10월 10일 전격 발매된다.김서윤 텐아시아 기자 seogugu@tenasia.co.kr