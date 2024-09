박봄, 폭탄 발언…"남편♥" 이민호와 셀프 열애설 제조[TEN이슈]

2NE1/ 사진 제공=YG

이민호 /사진=텐아시아 DB

가수 박봄이 배우 이민호와의 사진을 올리며 '남편'이라고 칭해 열애 의혹을 일으켰다.박봄은 27일 자신의 인스타그램에 "진심 남편"이라는 글과 함께 하트 이모티콘을 남겼다. 또한 "#이민호 #박봄 #Leeminho #Parkbom #Bompark #Minholee" 등을 해시태그로 달았다.함께 게시된 사진에는 박봄과 이민호의 모습이 각각 담겼는데, 비슷한 구도로 찍혀있다.이에 네티즌들은 다소 당황스러워했다. 네티즌들은 "제발 해킹 당한 거라고 해줘", "왜?!", "제발 뭐하는 거야", "팀에 민폐 끼치지 마고 정신 좀 차려요", "결혼해요?", "셀프 열애설인가", "일단 콘서트까지 폰 압수", "이게 무슨 뜻인지?", "HA?", "What?" 등 반응을 보였다.박봄은 과거 인터뷰에서 "이민호, 김우빈 씨처럼 키 큰 분을 좋아한다"며 이민호를 이상형으로 꼽은 바 있다.박봄이 속한 2NE1은 오는 10월 4일부터 6일까지 3일에 걸쳐 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 '2024 2NE1 CONCERT [WELCOME BACK] IN SEOUL' 콘서트를 연다.2NE1의 콘서트는 11월 말 일본 고베 월드홀, 12월 초 도쿄 아리아케 아레나로 이어진다. 이후 아시아 투어도 계획돼 있는 것으로 알려졌다.이민호는 현재 애플tv+ '파친코' 시즌2로 시청자들을 만나고 있다. 극 중 젊은 시절 선자(김민하 분)의 삶을 송두리째 뒤흔든 한수 역을 연기했다. 차기작으로는 드라마 '별들에게 물어봐', 영화 '전지적 독자 시점'을 준비하고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr