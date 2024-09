그룹 플레이브/사진제공=블래스트

버추얼 아이돌 그룹 플레이브의 앙코르 콘서트 라이브 뷰잉 티켓이 국내외에서 매진 행렬을 기록했다.지난 11일 롯데시네마, 메가박스는 플레이브 팬 콘서트 '헬로 아스테룸!' 앙코르(PLAVE FAN CONCERT 'Hello, Asterum!' ENCORE)의 라이브 뷰잉 1차 티켓 판매를 시작했다.티켓 오픈과 동시에 전국 롯데시네마 34개 지점, 메가박스 23개 지점에 5만 명이 넘는 동시 접속이 몰리며 빠른 속도로 당일 매진을 기록했다.또한 국내를 비롯해, 오사카, 도쿄, 홍콩, 방콕, 타이페이, 쿠알라룸푸르, 자카르타 등에서 선착순 예매를 진행한 9개 도시의 상영관들도 당일 매진을 기록하며 뜨거운 글로벌 인기를 증명했다.국내외 약 2만석의 티켓이 빠른 속도로 소진되며 다가오는 2차 티켓 오픈에 대한 기대감을 더욱 고조시켰다.라이브 뷰잉은 콘서트를 영화관에서 실시간 중계 혹은 딜레이 뷰잉(시차에 따른 지연 중계)으로 관람할 수 있는 극장 상영 이벤트다.오는 10월 5,6일 양일간 잠실실내체육관에서 개최되는 '헬로, 아스테룸!' 앙코르(PLAVE FAN CONCERT 'Hello, Asterum!' ENCORE)는 지난 4월 개최된 첫 번째 팬 콘서트의 앙코르 버전 공연이다. 앞서 오픈한 팬클럽 선예매 티켓 예매에서도 10분 만에 전회차 매진을 기록하며 많은 관심을 모았다. 5일 공연은 온라인 스트리밍, 6일 공연은 라이브 뷰잉을 통해서도 관람이 가능하다.한편, 플레이브 팬 콘서트 '헬로 아스테룸!' 앙코르(PLAVE FAN CONCERT 'Hello, Asterum!' ENCORE)의 라이브 뷰잉 2차 티켓은 오늘 13일 오후 12시 메가박스와 롯데시네마 예매 사이트를 통해 오픈한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr