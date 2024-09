/사진 = 비트인터렉티브 제공

그룹 에이스(A.C.E)가 4개월 만에 스페셜 싱글로 기습 컴백한다.에이스(박준희, 이동훈, 와우, 김병관, 강유찬)는 오는 11일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 스페셜 싱글 'Anymore'(애니모어)를 발매한다.'Anymore'는 에이스가 지난 5월 발매한 'Supernatural'(슈퍼내추럴) 이후 4개월 만에 미스터리프렌즈(MF)와 또 한번 조우한 스페셜 싱글이다. 북미 14개 도시 투어 'REWIND US'(리와인드 어스)를 성공적으로 마치고 10, 11월 남미와 유럽 단독 투어를 앞두고 있는 에이스는 새로운 신곡으로 팬들의 갈증을 해소할 예정이다.특히 'Supernatural'은 앞서 미국 현지에서 큰 사랑을 받으며 에이스의 새로운 대표곡으로 자리매김했다. 'Supernatural'은 미국 아이튠즈 K-POP, 팝, 전체 장르 등 3개 차트 순위권에 동시에 올랐고, 아이튠즈의 지니어스 차트에서는 K-POP 보이그룹 최단 기간 1위를 기록했다. 또한, 루미네이트 데이터 일간 판매량 2위, 미디어베이스(Mediabase)에서 발표하는 미국에서 가장 오래되고 권위 있는 라디오 차트 'Top 40 Independent chart rolling'에서도 11위로 '커리어 하이'를 썼고, 글로벌 라디오 차트의 '댄스/믹스 쇼 에어플레이', '메인스트림 TOP40 에어플레이', '미디어베이스 TOP40'에도 차트인했다.이와 함께 K-POP 보이그룹 최초로 미국 대형 지상파 방송사 ABC의 대표 지역방송 3개 프로그램에 출연하며 영향력을 입증했다. 이같은 행보를 통해 에이스는 글로벌 시장에서 급격한 상승곡선을 이뤄냈다.이후 4개월 만에 선보이는 'Anymore'는 에이스의 또 다른 매력을 만날 수 있는 곡이다. 에이스는 'Anymore' 티저 영상과 함께 "SO HERE I STAND JUST 14 STEPS"라는 문구를 공개해 글로벌 팬들의 궁금증을 자극하고 있다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr