사진=김도연 SNS

사진=김도연 SNS

영국으로 유학 간 김도연이 근황을 공개했다.1일 김도연은 자신의 인스타그램에 "I AM FREE !"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다. 사진 속 김도연은 흰색 민소매 크롭트 티에 데님 팬츠를 착용해 캐주얼한 매력을 뽐내고 있다.그 외 사진에서도 김도연은 편안해 보이는 의상을 입고 자연스러운 무드를 자랑했다. 팬들은 "너무 즐거워 보인다", "좋은 시간 보내고 와라", "도연이가 행복하기만을 바란다" 등 댓글을 달았다.김도연은 2016년 4월 CJ ENM 오디션 프로그램 '프로듀스 101'에서 3위의 등수를 차지해 프로젝트 걸그룹 아이오아이로 데뷔했다. 활동이 종료된 뒤 그는 2017년 8월 8일 새로운 걸그룹 위키미키로 재데뷔했다.위키미키는 '아이 돈 라이크 유어 걸프렌드'(I don't like your Girlfriend) '라라라'(La La La) '웁시'(OOPSY) '쿨'(COOL) '시에스타'(Siesta) 등의 곡을 내고 활동했다. 하지만 다소 부진했던 국내 인기와 긴 공백기 등을 극복하지 못하고 올해 6월 '코인시데스티니'(CoinciDestiny) 발표를 끝으로 그룹 활동을 종료했다.김도연은 지난달 26일 SNS에 "얼마만의 등굣길"이라는 글과 함께 영어가 빼곡히 적힌 프린트물을 공개했다. 그가 런던에서 공부하고 있다는 사실을 추측할 수 있었다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr