재즈보컬 ‘세레나안’의 새로운 프로젝트인 ‘세레나안 재즈스트라’의 라이브 실황 앨범 ‘JAZZSTRA Live in Seoul’이 어는 30일 발매된다.‘세레나안’은 뉴욕과 파리를 중심으로 글로벌 무대에서 활약해온 보컬리스트로 함께 작업한 레전드 가수 ‘바비 맥퍼린(Bobby McFerrin)’은 “그녀의 목소리는 유럽의 안개 낀 밤, 재즈바의 감성을 떠올리게 한다”고 극찬했고, 피아니스트 ‘스티브 헥(Steve Heck)’은 “그녀의 노래는 사람의 깊은 감정을 자극하는 힘이 있다”고 평가했다.유네스코 세계유산축전 개막식 축하공연, 순천만국제정원박람회 단독콘서트 등을 선보이며 활발한 활동을 펼치고 있는 ‘세레나안 재즈스트라’의 이번 앨범은 재즈 스탠다드 편곡을 바탕으로 재즈밴드와 클래식 오케스트라의 경계를 허무는 독창적인 시도를 담아내며 높은 음악적 완성도와 대중성을 겸비한 작품으로 주목받고 있다.국내 최고 수준의 뮤지션들이 ‘세레나안’과 ‘서울네오필하모닉오케스트라’의 지휘자 ‘김은석’을 필두로 ‘재즈스트라’에 참여해왔으며 이번 앨범은 네덜란드 Leiden 국제 재즈콩쿨 우승자인 피아니스트 ‘최윤미’와 베이시스트 ‘김효영’, 드러머 ‘이재원’이 생기있는 즉흥연주를 선보인다.‘시티뮤직 페스티벌’에서 선보인 이번 라이브 실황에서 레코딩 엔지니어 ‘강진용’이 무대의 생동감을 세밀하게 포착해냈으며, 그래미 어워드 수상에 빛나는 세계적인 사운드 엔지니어 ‘황병준’이 마스터링을 맡아 최고 수준의 공연 음질을 선보인다.소속사 ‘샤이닝랩’은 “긴장감 넘치는 즉흥연주로 깊은 감성을 전달하는 글로벌 재즈보컬 ‘세레나안’의 ‘재즈스트라’가 이번 앨범을 통해 재즈와 클래식 음악 팬들에게 새로운 음악적 경험을 선사하기를 기대한다”고 말했다.Fly Me to the Moon, Autumn Leaves 등의 폭 넓게 사랑받는 재즈 스탠다드 및 Funk 편곡의 Round Midnight 등 실험적인 넘버들로 구성된 이번 ‘JAZZSTRA Live in Seoul’ 앨범은 오는 30일, 주요 음원 사이트를 통해 만나볼 수 있다.텐아시아 뉴스룸 news@tenasia.co.kr