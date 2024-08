그룹 마마무 문별/사진제공=RBW

그룹 마마무(MAMAMOO) 멤버 문별이 컴백과 동시에 국내외 차트에서 반짝이는 성과를 이뤘다.문별은 지난 21일 정규 1집 리패키지 앨범 'Starlit of Twinkle'(스탈릿 오브 트윙클)을 발매한 가운데, 이 앨범은 공개 직후 홍콩, 마카오, 말레이시아, 싱가포르, 타이완, 태국, 카자흐스탄 등 전 세계 7개 국가 및 지역 아이튠즈 톱 앨범 차트에서 1위를 차지했다. 새 앨범은 또한 월드와이드 아이튠즈 앨범 차트 7위, 유러피언 아이튠즈 앨범 차트 34위에도 이름을 올리며 문별의 글로벌 영향력을 입증했다.타이틀곡 '내 친구의 친구 얘기인데 (Is This Love?)'를 향한 반응도 뜨겁다. 이 곡은 캄보디아, 싱가포르 아이튠즈 1위를 포함 말레이시아, 콜롬비아, 홍콩, 타이완 등 전 세계 6개 국가 및 지역 아이튠즈 톱 송 차트 TOP3에 안착했다. '내 친구의 친구 얘기인데 (Is This Love?)'는 발매 직후 국내 주요 음원 사이트 멜론 HOT100과 벅스 실시간 차트에도 진입하며 국내외 리스너들을 모두 사로잡았다.문별의 앨범을 들은 리스너들은 "청량하면서도 따뜻한 앨범", "여름 막바지 더위 확 날려주는 쾌감", "트렌디하면서도 유니크하다", "올해 청량미 대상" 등의 호평을 쏟아내고 있다.'Starlit of Twinkle'은 문별이 지난 2월 발매한 정규 1집 'Starlit of Muse(스탈릿 오브 뮤즈)'의 리패키지 앨범이다. 'Starlit of Muse'가 문별(뮤즈)이 완성한 작품(별빛)이라면, 'Starlit of Twinkle'은 문별의 작품들이 하나하나 모여 반짝인다는 의미를 담고 있다. 문별은 'Starlit of Twinkle'에 여름, 청량, 힐링, 위로 등의 메시지를 자신만의 색깔로 녹여낸 가운데, 음악을 비롯한 다양한 콘텐츠와 무대로 팬들에 반짝이는 여름을 선물할 예정이다.한편, 문별은 오늘(22일) 오후 6시 방송되는 Mnet '엠카운트다운'에서 컴백 무대를 갖는다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr