'돌싱글즈' 윤남기가 아들 사랑을 보였다.20일 윤남기는 자신의 SNS에 "남주💙 welcome to the world"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 갓 태어난 아들 남주 군의 모습이 담겼다. 옆에는 건강하게 출산한 아내 이다은이 환한 표정으로 두 사람을 반기고 있다.한편, 이다은과 윤남기는 '돌싱글즈2'에서 만나 2022년 10월 결혼했다. 지난해 12월 임신 소식을 알리고 많은 축하를 받았으며, 지난 15일 득남 소식과 함께 건강한 근황을 알렸다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr