사진=웨이크원 제공

그룹 ZEROBASEONE(제로베이스원)의 새 앨범 트랙리스트가 베일을 벗었다.ZEROBASEONE(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)은 7일부터 9일까지 공식 SNS에 미니 4집 'CINEMA PARADISE(시네마 천국)'의 수록곡 트랙 포스터를 차례로 업로드했다.먼저, ZEROBASEONE은 지난 7일 새 앨범의 타이틀곡 'GOOD SO BAD(굿 소 배드)'의 포스터를 선보이며 컴백 기대감을 끌어올렸다. 포스터에는 영사기, 카세트테이프 등 앨범 전반과 연계된 오브제가 등장해 팬들의 다양한 추측을 낳고 있다.이어 8일에는 수록곡 'KILL THE ROMEO(킬 더 로미오)', 'YURA YURA (Korean Ver.)(유라유라 (Korean Ver.)', 'Insomnia(인썸니아)', 9일에는 '바다 (ZB1 Remake)', 'Eternity(이터니티)', 'Road Movie(로드 무비)' 트랙 포스터를 연이어 게재했다. 미니 4집 'CINEMA PARADISE'에 수록된 총 7개 트랙의 제목이 모두 베일을 벗은 가운데, 각 트랙 포스터는 실제 영화 포스터처럼 감각적으로 디자인됐다. 미스터리 스릴러, 판타지, 애니메이션 등 다양한 영화 장르가 등장한 것에서 짐작할 수 있듯, ZEROBASEONE은 다채로운 음악 장르로 국내외 팬들과 만날 전망이다.미니 4집 'CINEMA PARADISE'에는 전 세계 184개 국가 및 지역 팬들의 압도적인 지지로 탄생한 뒤 데뷔 1년 만에 대체불가 '5세대 아이콘'으로 자리 잡은 ZEROBASEONE의 영화 같은 이야기가 담긴다. 3개 앨범 연속 발매 하루 만에 '밀리언셀러'에 오르는 등 컴백마다 K-POP 신기록을 작성하고 있는 ZEROBASEONE이 새롭게 펼쳐낼 서사에 이목이 쏠린다. 특히, ZEROBASEONE은 타이틀곡 'GOOD SO BAD'를 통해 글로벌 히트메이커 켄지(KENZIE)와 호흡을 맞출 예정이어서 더욱 기대를 모은다.한편, ZEROBASEONE은 오는 26일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 미니 4집 'CINEMA PARADISE'를 발매한다.정다연 텐아시아 객원기자 light@tenasia.co.kr