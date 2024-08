사진=텐아시아 사진 DB, RM SNS

그룹 방탄소년단 RM이 SNS에 게시물을 올렸다가 얼마 지나지 않아 삭제했다.지난 7일 RM은 더 지니어스 커뮤니티스 25 베스트 앨범 오브 2024 소 파'(The Genius Community’s 25 Best Albums of 2024 So Far) 게시글을 자신의 SNS에 공유했다. 이는 미국 음악 전문매체 지니어스(The Genius)가 선정한 2024년 최고의 앨범 25개의 목록이었다. RM의 솔로 2집 '라이트 플레이스, 롱 퍼슨'(Right Place, Wrong Person)은 톱10에 올랐다.RM은 게시물을 곧 삭제했지만, 일각에서는 같은 그룹 멤버가 물의를 일으킨 가운데 SNS를 업로드한 것을 두고 그를 비판했다. 슈가의 음주 운전 사태로 그에게 불똥이 튄 것. 이들은 "눈치 챙겨라", "굳이 이 시점에 SNS를 해야 하냐"고 지적했다. 또 다른 대중은 "군 복무 중이라 소식을 뒤늦게 접했을 거다", "RM이 음주 운전을 한 것도 아닌데 SNS를 못 할 이유는 뭐냐", "연좌제냐. 애먼 사람 잡지 마라" 등의 반응을 보였다.서울용산경찰서는 슈가를 전동 킥보드 음주운전 혐의로 입건해 조사하고 있다고 지난 7일 밝혔다. 슈가는 6일 밤 용산구 한남동 인근에서 전동 킥보드를 타다 넘어진 채 발견됐다. 당시 슈가의 혈중알코올농도는 면허 취소 수치(0.08% 이상) 수준으로 알려졌다. 슈가는 지난해 9월부터 사회복무요원으로 대체 복무 중이다. 내년 6월 소집해제 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr