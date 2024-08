/ 사진=조준원 기자

뭘 틀어도 나온다. 예능 프로그램에서 뿐만 아니라 배우까지 도전한 덱스의 활약이 두드러지고 있다.덱스는 오는 7일 공개되는 디즈니+ '더 존: 버텨야 산다 시즌 3'에 새롭게 합류한다고 6일 알렸다. 특히나 이번 프로그램에 합류하면서 이른바 '유재석 라인'을 타는 게 아니냐는 의견도 있었다. 이에 대해 덱스는 "제 휴대폰에 '빛과 소금 유재석'이라고 저장되어 있는 만큼, 유라인이라고 확정된 것 같아서 기분이 좋다"면서 "바짓가랑이가 찢어질 때까지 유재석 형님에게 애걸복걸하겠다"고 포부를 밝혔다.덱스의 합류에 유재석은 "동현이와 덱스가 합류하면서 인물이 바뀌었기 때문에 예상하지 못했던 재미가 있었다"면서 "덱스는 집안의 막내아들 같다가도 유리를 지켜주는 든든한 모습도 있다. 덕분에 재밌게 촬영을 했다"고 이야기했다.앞서 유재석은 한 유튜브 예능에 출연해 "덱스가 워낙 일찍 와있는다"면서 "덱스가 자기관리를 정말 잘 한다. 촬영장에서도 유리가 덱스만 찾았다"며 애정을 드러내기도 했다.덱스는 유재석 뿐만 아니라 배우 황정민의 마음도 사로잡기도. tvN '언니네 산지직송'에 게스트로 출연한 황정민에 덱스는 자연스럽게 다가가 "말 편하게 해달라"며 "뵙게 되어 영광이다. 진심으로 너무 팬이다, 너무 많이 들으셨죠?"라며 황정민을 미소짓게 했다.이에 황정민은 "그래서 사람들이 너를 '플러팅의 귀재'라고 하는구나. '너무 많이 들으셨죠?'라고 하는데 혹했다"며 당황스러우면서도 좋은 내색을 감추지 못하는 모습을 보였다.김태호 PD가 연출을 맡은 JTBC 'My name is 가브리엘'(이하 '가브리엘')에도 출연할 예정이다. 가브리엘 제작진 측은 덱스가 조지아 트빌리시에서 와인 항아리 제조사 '라티'의 삶을 사는 모습을 방영할 것이라고 예고했다.덱스는 처음으로 도전한 연기에서도 합격점을 받았다. LG유플러스 STUDIO X+U의 공포 미스터리 '타로: 일곱 장의 이야기'에서 처음으로 연기에 도전한 덱스는 세 번째 에피소드 '버려주세요'에서 배달킹으로 불리는 베테랑 라이더 동인(김진영 분) 역을 맡았다. 동인은 배달업체를 창업하겠다는 목표를 이루기 위해 밤낮을 가리지 않고 열심히 일에 몰두하는 베테랑 라이더로, 기대 이상의 생활 연기를 보여주었다며 대중들에게 좋은 성적표를 받았다.싹싹한 성격, 특수부대 UDT 출신으로 잡일도 군말 없이 해치우는 책임감, 남녀노소 마음을 터놓게 하는 능글맞은 플러팅으로 유재석과 황정민 등 방송인들은 물론 제작진들까지 사로잡은 없어서는 안 될 귀한 감초가 됐다. 덱스가 그려나갈 앞으로의 활약이 더욱 기대되는 이유다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr