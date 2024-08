사진 제공=코미디TV 'THE 맛있는 녀석들'

'THE 맛있는 녀석들'이 애주가 신동엽의 맛집 검증에 나섰다.2일 방송된 'THE 맛있는 녀석들'에서는 '그런 사람 아닙니다, 외강내유' 특집으로, 겉모습은 투박하지만 식감은 부드럽고 쫄깃한 내장수육 먹방을 선보였다.멤버들과 함께 식당 입구에 모인 문세윤은 "나는 아는 집이다"라고 말하며 방문한 경험이 있다고 밝혔다. 이에 김준현도 "술 좋아하는 사람들에겐 성지이다. 두발로 들어갔다가 네발로 기어 나온다"며 맛 하나로 건물까지 올린 집이라고 소개했다.황제성도 신동엽에게 소문으로 들었다고 전하며 "여기 방송국에서 다녀간 적이 있느냐?"라고 물었다. 이에 김준현은 "(성시경의 유튜브 채널) '먹을텐데'에서 다녀간 적이 있는 것 같은데"라고 답했고 문세윤은 "'먹을텐데' 이길 자신이 있냐. 거긴 혼자이고 여긴 네 명이다. 발라더 한 명, 넷이서 잡을 수 있겠지?"라며 라이벌 의식을 드러냈다.육회를 시작으로 모둠 내장수육까지 맛본 황제성은 "입에서 고기가 녹는다. 요물이다"라며 감탄했고, 김해준도 "뻑뻑할 줄 알았는데 촉촉하고 고소하다"며 극찬을 보냈다.문세윤은 "녹화 중간에 신동엽에게 전화해 '여기 있어요. 오세요' 하면 올 것 같다”라고 말해 웃음을 안겼다.더 맛있어지겠다는 결심으로 돌아온 김준현, 문세윤, 황제성, 김해준의 'THE 맛있는 녀석들'은 매주 금요일 저녁 8시 코미디TV에서 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr