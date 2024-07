사진제공 = F&F엔터테인먼트

그룹 유니스(UNIS)가 신곡으로 '가요계 G.O.A.T'를 노린다.유니스(진현주, 나나, 젤리당카, 코토코, 방윤하, 엘리시아, 오윤아, 임서원)는 27일 0시 공식 SNS 채널에 오는 8월 6일 발매되는 싱글 1집 'CURIOUS(큐리어스)'의 트랙리스트를 공개했다.트랙리스트에 따르면 이번 앨범에는 총 세 곡이 수록된다. 타이틀곡 '너만 몰라'를 시작으로 'Datin' Myself(다틴' 마이셀프)' 그리고 'Poppin'(팝핀')'까지 다양한 장르의 유니스 음악을 차례로 만나볼 수 있다.타이틀곡 '너만 몰라'는 내 안의 '나'를 발견하고 결국엔 그 모습을 깨고 나와 새로운 '나'로 거듭하겠다는 유니스의 G.O.A.T(Greatest Of All Time의 줄임말) 추구미가 담긴 곡이다. 히트곡 제조기라 불리는 작곡가 겸 프로듀서 라이언 전(Ryan Jhun)과 아이브의 음악을 작업한 Lauren Aquilina(로렌 아퀼리나)와 르세라핌, 몬스타엑스와 호흡을 맞춘 Marcus Andersson(마르쿠스 앤더슨) 등 국내외 유수 작가진이 뭉쳐 완성했다.유니스가 기존에 들려준 음악과는 사뭇 다른 스타일이기도 하다. 여덟 멤버의 자기 확신과 자신감을 극대화하는 질주할 듯한 일렉 기타 사운드와 중독성 넘치는 훅, 시크한 보컬이 돋보인다. 그뿐만 아니라 이번 신곡에 유니스는 '소녀들의 역동적인 무브먼트란 이런 것이다'라는 모토를 내건다. 유니스는 모토와 걸맞은 스포티한 가사와 틀을 깨는 신선한 음악 구성으로 새로움을 안길 예정이다.싱글 'CURIOUS'는 유니스의 남다른 자신감과 소녀들이 겪는 다이내믹한 모습을 담은 앨범이다. 자기 변신을 통한 소녀들의 역동적인 모습과 존재 자체로 가치 있는 '나'와 '우리'의 모습을 다양한 감정과 솔직한 언어로 풀어냈다.유니스는 지난 3월 발매한 데뷔 앨범 'WE UNIS(위 유니스)' 이후 약 5개월 만에 컴백한다. 단기간에 숨 가쁜 국내외 활약을 펼친 이후 컴백이기도 해 유니스를 향한 관심이 더욱 뜨겁다.데뷔곡 'SUPERWOMAN(슈퍼우먼)'을 통해 키치하고 당당한 매력을 선보인 유니스. 과연 이들이 '너만 몰라'로 보여줄 반전 무드는 무엇일지 앨범명처럼 호기심이 증폭된다.싱글 'CURIOUS'의 전곡은 오는 8월 6일 오후 6시부터 각 음원 사이트를 통해 감상할 수 있다.김서윤 텐아시아 기자 seogugu@tenasia.co.kr