가수 유승우/사진제공=A2Z엔터테인먼트

싱어송라이터 유승우가 미니 6집 '플레이리스트'(playlist)를 발표한다.25일 오후 6시에 공개되는 '플레이리스트'는 유승우가 3년 만에 발표하는 여섯 번째 미니앨범이다. 윤상이 프로듀서로 참여해 공개 전부터 큰 관심을 받았으며 유승우가 작사, 작곡한 노래 총 4곡이 수록됐다.앨범과 동명의 타이틀곡 '플레이리스트'는 청량감 넘치는 미들템포 팝 장르의 곡으로 유승우 특유의 미성과 그의 시그니처인 어쿠스틱 기타 사운드로 완성한 곡이다. '플레이리스트'는 영원히 이어질 것만 같은 어느 한순간을 포착한 노래다.'플레이리스트' 뮤직비디오는 엑소, NCT127, 레드벨벳 등의 뮤직비디오를 연출한 성창원 감독이 맡았으며, 빈티지한 픽셀 애니메이션을 실사 영상에 더해 감각적으로 곡을 해석했다. 또 최근 가장 주목받고 있는 포토그래퍼 김문독이 재킷과 티저 사진에 참여해 유승우의 새로운 비주얼을 완성했다.미니앨범 '플레이리스트'에는 타이틀곡 '플레이리스트' 외에 싱어송라이터 치즈(CHEEZE)가 피처링으로 참여한 발라드 '인 더 무드'(In the mood), 진한 어반 R&B 감성의 '하우 어바웃 유'(How about you), 유승우가 직접 기타를 치며 원테이크로 녹음한 '우리가 나눈 사랑만큼'까지 각각 색깔이 다른 4곡이 담겼다. 어쿠스틱 팝부터 포크까지 싱어송라이터 유승우가 표현할 수 있는 사운드를 밀도 있게 담아낸 앨범이다.유승우는 "'플레이리스트'는 리스너들이 자신의 감정이 어떻게 변하는지 따라가면서 한 곡 한 곡 탐닉하듯 감상하길 바라며 만든 앨범이다"며 "하나의 플레이리스트에 담아낼 수 있는 한 사람의 정서에 집중한 앨범인 만큼 그 정서가 들으시는 분들의 마음에도 편안하게 닿아 일상에 스며들었으면 한다"고 전했다.유승우는 '플레이리스트' 발매와 함께 첫 활동으로 공연 무대에 오른다. 7월 26일 홍대에서 열리는 '라이브클럽데이'에서 신곡을 포함한 라이브로 '플레이리스트' 공식 활동을 시작하며, 이후 음악 방송 등 활발한 활동을 이어갈 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr