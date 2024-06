사진 제공 = 빅히트 뮤직

사진 제공 = 빅히트 뮤직

방탄소년단 정국이 아미(팬덤명)를 향한 메시지를 전한다.3일 빅히트 뮤직은 정국의 디지털 싱글 'Never Let Go'(네버 렛 고)가 오는 7일 오후 1시 공개된다고 전했다.'Never Let Go'는 아미가 주는 아낌없는 사랑에 대한 감사함을 담은 정국의 팬송이다. 그는 이 곡을 통해 '맞잡은 서로의 손을 절대 놓지 말자'는 이야기를 건넨다.'Never Let Go'는 '2024 FESTA'의 일환으로 발표돼 특별한 의미를 더한다. 'FESTA'는 방탄소년단이 매년 데뷔일(6월 13일)을 기념해 팬들과 함께 즐기는 축제다. 방탄소년단은 '2024 FESTA'를 위해 팬송을 준비한 데 이어 진이 직접 참석하는 오프라인 행사를 마련했다. 또한 오는 8일 방탄소년단의 기존 공연 실황을 온라인에서 무료로 관람할 수 있는 스트리밍 축제 '방에서 즐기는 방탄소년단 콘서트'를 통해 지난 추억을 함께 돌아본다.13일 진의 오프라인 행사와 더불어 오전 11시부터 오후 9시까지 서울종합운동장 내 풋살장 및 체육공원 일대에서 모두가 참여할 수 있는 그라운드 행사가 진행된다. 그라운드 행사는 업사이클링 파츠 만들기, 방탄소년단의 노래 가사를 랜덤으로 뽑는 '뽑아라 방탄', 소규모 포토존 등으로 구성된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr