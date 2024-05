사진제공=RBW

그룹 원어스(ONEUS)가 예측 불가한 탐정 콘셉트를 선보여 화제다.원어스(서호, 이도, 건희, 환웅, 시온)는 13~14일 공식 유튜브 채널에 디지털 싱글 'Now (Original by Fin.K.L)'(나우)의 환웅과 건희의 프로필 클립을 업로드했다. 숏폼 형식으로 제작된 프로필 클립에는 탐정으로 변신한 각 멤버가 등장, 세련된 비주얼과 대비되는 반전 매력의 자기 소개를 전했다.힙한 스타일링의 환웅은 애교 넘치는 미남계를 활용해 의뢰를 해결한다. 슈트와 안경을 매치해 지적인 면모를 드러낸 건희는 '맛집 찾기 대상', '끝내주는 소스 제조 대상' 등 비범한 수상 경력을 자랑했다. 예측 불가한 능력치로 사건의 실마리를 풀어갈 이들의 이야기에 궁금증이 고조된다.'Now (Original by Fin.K.L)'는 핑클이 2000년 발매한 그룹 핑클의 'Now'를 원어스만의 색깔로 재해석한 곡이다. 원어스가 데뷔 후 처음으로 선보이는 리메이크곡으로, 특유의 감성과 매력을 극대화한 음악과 퍼포먼스로 '4세대 대표 퍼포머'의 진가를 입증한다.원어스는 오는 22일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 새 싱글 'Now (Original by Fin.K.L)'를 발매한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr