사진제공=아이윌미디어

가수 겸 배우 육성재가 청량감 넘치는 콘셉트 포토를 공개했다.육성재는 지난 2일 공식 SNS 계정을 통해 첫 번째 솔로 싱글 앨범 'EXHIBITION : Look Closely'(엑시비션 : 룩 클로슬리) 2차 콘셉트 포토를 업로드했다.육성재는 두 장의 사진을 통해 계절과 잘 어울리는 청량함을 발산했다. 전날 공개된 1차 콘셉트 포토에서 캐주얼한 스타일의 검은색 점퍼를 입었던 육성재는 이번에는 시원한 느낌의 파란색 재킷을 착용했다. 여기에 같은 색상의 청바지를 매치하며 이른바 '청-청 패션'을 소화해 눈길을 끌었다.'EXHIBITION : Look Closely'는 지난 2020년 발매한 'YOOK O'clock' 이후 육성재가 약 4년 만에 발표하는 솔로 앨범이다. 그룹 활동에서 미처 다 보여주지 못했던 솔로 아티스트로서의 새로운 매력을 각 트랙에 녹여냈으며 타이틀곡 'Be Somebody'(비 썸바디)에는 자신을 믿고 본인만의 길을 향해 나아가겠다는 다짐을 담았다.육성재의 첫 번째 솔로 싱글 앨범 'EXHIBITION : Look Closely'는 오는 9일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr