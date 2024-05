사진= ㈜알앤알/모노플렉스

애니메이션 '하이큐!!' 시리즈 중 가장 사랑받은 3편 '하이큐!! 재능과 센스', 콘셉트의 싸움', '땅 VS 하늘'이 5월 재개봉 소식을 알렸다.'하이큐' 시리즈 중 3편이 5월 전격 재개봉한다. 오는 15일 국내 개봉을 확정한 '하이큐!!' 시리즈 신작 '극장판 하이큐!! 쓰레기장의 결전'은 지난 2월 일본 개봉 당시 2024년 최고 오프닝 스코어를 기록하고 현재까지 흥행을 이어가며 그 저력을 증명하고 있다.국내 팬들의 기대 또한 커져가는 가운데, 신작 개봉을 기념해 '하이큐!!' 시리즈 중 가장 사랑받은 3편 '하이큐!! 재능과 센스', 콘셉트의 싸움', '땅 VS 하늘'이 다시 극장을 찾아온다. 이번에 재개봉 소식을 전한 3편은 각각 3, 4, 5번째 극장판으로, 카라스노 고교 최강 라이벌들과의 주요 결전들을 다루고 있어 신작 관람을 앞둔 '하이큐!!' 팬들에게 극장에서 시리즈를 ‘정주행’ 할 기회다.'하이큐!!' 시리즈는 카라스노 고교 배구부 선수 ‘히나타 소요’가 동료들과 함께 성장해 나가는 이야기로 2012년 주간 ‘소년 점프’에서 연재가 시작된 이래, 시리즈 누적 발행부수 6,200만부를 달성한 전설적인 작품. 국내에서도 시리즈 개봉마다 탄탄한 팬덤을 바탕으로 꾸준한 흥행을 기록해 오고 있다. 배구선수 김연경은 '하이큐!!' 시리즈에 대해 “정말 디테일하다, 배구를 잘 아는 사람이 만들었음이 느껴진다. 보면 배구를 더 좋아하게 될 것”이라며 웰메이드 스포츠 애니메이션으로 강력 추천한 바 있다. 뿐만 아니라 BTS의 정국, 세븐틴의 승관 등 K-POP 스타들이 일명 ‘큐덕’임을 고백해 큰 화제를 모으기도 했다.'하이큐!! 재능과 센스', 콘셉트의 싸움', '땅 VS 하늘'은 5월에 극장에서 다시 만나볼 수 있다.김서윤 텐아시아 기자 seogugu@tenasia.co.kr