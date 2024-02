/ 사진=GF엔터테인먼트 제공

가수 방예담이 데뷔 후 처음으로 OST를 가창한다.방예담이 가창에 참여한 드라마 '브랜딩 인 성수동'의 세 번째 OST '나의 낮과 밤이 너라서'가 22일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.'나의 낮과 밤이 너라서'는 따뜻한 어쿠스틱 피아노와 감미로운 멜로디가 인상적인 팝 발라드곡이다. 보컬에 집중할 수 있는 피아노 위주의 미니멀한 사운드에 방예담의 세련되고 트렌디한 보이스가 특징이다.특히 방예담은 드라마 속 남여 주인공의 영혼이 뒤바뀐 후 서로에게 천천히 물들어가는 감정을 애틋하게 담은 곡인 만큼 그 어느 때보다 섬세하고 풍부한 감성으로 녹음에 참여했다고 전해졌다.앞서 방예담은 지난해 11월 본인이 전체 프로듀싱한 첫 번째 미니앨범 'ONLY ONE(온리 원)'을 발매하며 솔로 아티스트로 정식 데뷔했다. 해당 앨범과 타이틀곡 '하나만 해'는 공개 직후 아이튠즈 앨범 차트, 아이튠즈 송 차트, 애플뮤직 앨범 차트 등에서 1위 및 상위권에 이름을 올렸다.방예담은 최근 홍콩에서 펼쳐진 라이브 음악 공연 'Live at the Big Top(라이브 앳더 빅 탑)' 무대에 올랐고, 일본에서는 솔로 데뷔 후 처음 개최한 단독 팬 미팅을 성료했다.한편, 방예담이 가창한 '브랜딩 인 성수동' OST Part.3 '나의 낮과 밤이 너라서'는 22일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트에서 감상할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr