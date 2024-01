/ 사진제공=YG엔터테인먼트

YG 신인 걸그룹 베이비몬스터가 선공개곡 발표를 단 이틀 앞두고 동화적 상상력을 자극하는 이미지를 공개했다.YG엔터테인먼트는 30일 공식 블로그에 'BABYMONSTER - 'Stuck In The Middle' D-2' 포스터를 게재했다. 베이비몬스터가 새롭게 펼쳐낼 음악 세계와 이들 감성을 함축적으로 담아낸 이미지다.몽환적인 배경 위 흐드러지게 만개한 꽃이 오묘한 분위기를 자아냈다. 반짝이는 로고와 그 중앙을 가로지른 밝은 유성은 신비로움을 배가, 앞서 공개된 로고 모션 티저의 고요하고 우아한 무드와도 연결된다.앞서 베이비몬스터는 오리지널 힙합 장르의 데뷔곡 'BATTER UP'으로 강렬한 카리스마를 각인한 바 있다. 이번 선공개 싱글 'Stuck In The Middle'은 미니멀한 악기 구성과 따뜻하고 서정적인 피아노 선율이 돋보이는 팝 발라드 장르이다.이전과는 완벽히 상반된 콘셉트를 예감하게 하는 지점이라 이들의 한계 없는 소화력, 독보적인 음악성을 느낄 수 있을 전망. YG 측은 "처음 마주하는 사랑이라는 감정을 베이비몬스터만의 감성으로 섬세하고 아름답게 그려냈다"며 "뛰어난 가창력과 유니크한 음색을 오롯이 즐겨 주시길 바란다"라고 전했다.'Stuck In The Middle'의 음원과 뮤직비디오는 오는 2월 1일 0시 공개된다. 베이비몬스터는 YG의 전폭적인 지원 아래 4월 1일 첫 번째 미니앨범을 발매하고 멤버 아현과 함께 본격적인 7인조 활동에 나설 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr