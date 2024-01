/ 사진=텐아시아

뉴진스, 시크릿넘버, 르세라핌, 아이브, 에스파, (여자)아이들, 아이유, 소녀시대, 김세정, 블랙핑크가 텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN) 1월 '아티스트탑텐 K-팝 걸 브랜드' 주인공으로 선정됐다.1월 텐아시아 투표 서비스를 통해 아티스트탑텐 K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND), K-팝 걸 브랜드(K-POP GIRL BRAND), 핫 장르 브랜드(HOT GENRE BRAND) 부문으로 나뉘어 글로벌 투표가 실시됐다.투표 결과 뉴진스가 K-팝 걸 브랜드 부문 1위를 차지했다. 뉴진스는 오는 4월 1일에 열리는 미국 '2024 아이하트라디오 뮤직 어워드(iHeartRadio Music Awards 2024)'에서 '올해의 K-팝 송(Kpop Song of the Year)'과 'K-팝 최고의 신인(Best New Artist(K-Pop))' 2개 부문의 수상 후보에 올랐다.또한 뉴진스는 지난해 'MTV 비디오 뮤직 어워드(MTV VMA)'와 '빌보드 뮤직 어워드(BBMAs)'에 이어 올해 '아이하트라디오 뮤직 어워드' 등 미국의 음악 시상식에서 잇따라 수상 후보에 올랐다.2위에는 시크릿넘버가 이름을 올렸다. 시크릿넘버는 지난해 8월 일곱 번째 싱글앨범 'STARLIGHT'를 발매했다. 'STARLIGHT'는 모두가 멀리 떨어져 있는 아름다움을 꿈꾸지만 사실 가까운 곳에 아름다움이 가득 채워져 있다는 메시지를 전하는 곡이다.3위는 르세라핌이 차지했다. 르세라핌은 오는 2월 19일 오후 6시 미니 3집 'EASY'를 발매한다. 또한 르세라핌은 오는 4월 13일과 20일(현지시간) 미국 최대 규모 음악 페스티벌 '코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌'(Coachella Valley Music and Arts Festival, 이하 '코첼라')에 출연한다. 르세라핌은 K-팝 걸그룹 중 블랙핑크에 이어 두 번째로 '코첼라' 정식 라인업에 이름을 올렸다.이어 아이브, 에스파, (여자)아이들, 아이유, 소녀시대, 김세정, 블랙핑크 순이었다.뉴진스, 시크릿넘버, 르세라핌, 아이브, 에스파, (여자)아이들, 아이유, 소녀시대, 김세정, 블랙핑크 순위는 온라인 음원 사이트 멜론 지수를 활용한 미디어 지수 30%, 구글 트렌드 지수 10% 그리고 텐아시아 투표 서비스를 통해 팬들의 투표로 이루어진 글로벌 인기 투표 60%가 적용됐다.후보 기준은 K-팝 보이 브랜드, K-팝 걸 브랜드는 당월 멜론 차트 내 남자 및 여자 아이돌그룹 및 솔로 중 당월 상위 30위권, 핫 장르 브랜드는 당월 멜론차트 및 아이돌 챔프 월간 차트 진입 이력이 있는 국내 그룹 및 솔로 아티스트 중 당월 상위 30위권이다.매월 텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN)에 주어지는 혜택은 아티스트 단독 특집 기사, 매월 텐아시아 메인 내 아티스트탑텐(Artist Top Ten)으로 홍보된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr