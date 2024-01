/ 사진제공=SM엔터테인먼트

/ 사진제공=SM엔터테인먼트

NCT WISH(엔시티 위시)의 세계관 영상이 공개됐다.오늘(23일) 0시 유튜브 NCT 채널에서 공개된 ‘NCT : Dream Contact ‘Our WISH’’(엔시티 : 드림 콘택트 ‘아워 위시’)는 NCT의 세계관 속으로 합류하는 NCT WISH의 모습을 현실감 있게 그린 스토리와 신비롭고 긴장감 있는 분위기를 조성하는 섬세한 연출, 공명음, 바다, 초록빛 등 세계관의 상징적인 요소들이 어우러진다.이번 세계관 영상은 NCT WISH 멤버들이 평범한 일상 속에서 NCT를 상징하는 초록빛을 발견하거나 ‘꿈’으로 빠져드는 특별한 경험을 통해 NCT의 세계관으로 들어가는 에피소드를 흥미롭게 담고 있으며, 자연스럽고 청량한 모습과 미스터리한 분위기를 오가는 멤버들의 다채로운 매력이 몰입도를 높였다.특히 영상 말미, 한자리에 모인 NCT WISH가 서로 공감하고 교감하며, 수평선 너머 빛나는 초록빛의 태양을 바라보는 모습은 앞으로 전 세계 팬들과 음악으로 공명하게 될 설렘과 벅찬 감정을 느끼게한다.NCT는 ‘꿈’을 통해 서로 공감하고 ‘음악’으로 하나된다는 세계관을 가지고 있으며, 이번 세계관 영상에서 멤버 태용이 NCT WISH를 꿈속으로 이끄는 설계자로 등장, NCT는 물론 기존 NCT 세계관 콘텐츠와의 특별한 연결고리 역할을 한다.한편, NCT WISH는 시온, 리쿠, 유우시, 재희, 료, 사쿠야 6명 멤버로 구성되어 있으며, ‘WISH for OUR WISH’라는 캐치프레이즈처럼 음악과 사랑으로 모든 이들의 소원과 꿈을 응원하며 함께 이루어 가자는 포부를 지닌 팀으로 2월 21일 전격 데뷔한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr