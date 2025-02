사진=텐아시아DB

전현무와 2019년 결별했다고 알려진 한혜진이 '나와의 채팅' 창은 남자친구와 싸운 뒤, 화가 나서 장문의 메시지 보내기 전에 일단 꾹 참고 임시 저장하는 공간이라고 말했다.지난 4일 방송한 SBS Plus '사장은 아무나 하나' 4회에서는 3MC 한혜진-유정수-김호영과 '법벤져스' 이경민-김혜진 변호사가 스튜디오에 자리한 가운데, 무단 침입-묻지마 테러-방화 등 손놈들의 각종 만행을 담은 제보 영상이 공개돼 충격을 안겼다.유정수의 '비즈니스 솔루션' 코너에서는 춘천의 일식 돈가스집과 전주의 야식집 사장이 'SOS'를 보냈는데, 두 사장 모두 '원가 관리'에 무지함을 드러내 "원가표를 못 만들면 창업할 생각을 하지 말라"는 유정수의 따끔한 일침을 받았다. 그러나 유정수는 각기 다른 이유로 '생존' 선고를 한 뒤, 맞춤 솔루션을 제시해주며 두 사장의 새로운 출발을 응원해줬다.첫 번째 주인공으로 강원도 춘천에서 일식 돈가스 가게를 하는 사장이 등장했다. "6년 동안 게임 BJ 생활을 한 뒤, 팬에게 창업 비용을 빌려 개업했다"는 사장은 "일 매출이 1/5로 떨어져 원인을 알고 싶다"고 출연 이유를 밝혔다. 해당 가게를 찾은 유정수는 '비계량 조리'를 하는 사장의 모습에 '허세'라고 지적하며 "레시피 북이 없는 것 같은데?"라고 추측했는데, 사장은 "일부 있다"며 "레시피가 휴대폰 속 '나와의 채팅'에 저장돼 있다"고 답해 놀라움을 안겼다.한혜진은 "'나와의 채팅' 창은 남자친구와 싸운 뒤, 화가 나서 장문의 메시지 보내기 전에 일단 꾹 참고 임시 저장하는 곳인데, 대부분 그렇게 이용하지 않나?"라며 황당해했고, 김호영은 "전 주로 제가 사고 싶은 것들을 저장해놓는 곳"이라고 덧붙여 모두를 빵 터지게 했다. 사장은 주로 독학으로 레시피 없이 요리를 해왔고, "원가표를 달라"는 유정수의 요청에도 "원가표 자체가 생소하다"며 난감해했다.가게 손익계산서를 직접 작성한 유정수는 "이미 9월에 380만 원, 10월에도 220만 원의 적자가 났다"며 "인건비가 매출의 55%인데, 12평 규모의 가게에서 네 명이나 일하는 것은 비효율적"이라고 짚었다. 이후 유정수는 스튜디오에서 '폐업 vs 생존'을 결정하기 위해 사장과 재회했고, 사장은 처음으로 직접 정리한 원가표와 레시피 북을 보여준 뒤, "주말 피크타임 아르바이트를 제외하고 직원들을 정리했다"며 개선 의지를 보였다.유정수는 프로그램 최초로 '생존' 결정을 내렸으며, "인건비 절감으로 흑자 전환의 희망을 봤다. 결정적으로 (음식이) 맛있었다"고 말했다. 또한 촬영이 끝난 후 유정수는 "우리 회사를 방문해 '닭갈비 돈가스'를 같이 개발하자"고 제안한 뒤, 사장에게 '신메뉴 레시피'를 선물해 감동을 더 했다.다음 주인공인 전주 야식집 사장은 "60평의 대형 업장에 월 최고 매출이 1억 원이지만, 통장에 남은 돈이 단 9원으로, 남은 선택지는 '사채'뿐"이라며 파산 위기임을 고백했다. 원인을 파악하기 위해 업장을 방문한 유정수는 포스기를 확인한 뒤 "매출이 굉장히 안정적이라, 이 정도면 서울에서도 잘 되는 가게"라고 진단했다.주력 메뉴를 맛본 뒤에도 "가성비로 봤을 때 추천할 만하다"라며 합격점을 줬다. 그러나 "양이 너무 많아서 남는 게 있을까?"라는 유정수의 말에, 야식집 사장마저도 "원가 계산을 안 해봤다"라고 고백해 또 한 번 탄식을 자아냈다. 유정수는 "장사를 할 때는 너무나 피곤한 상태라, 자영업 도중 원가관리를 배우는 건 불가능하다. 따라서 원가표 작성은 꼭 창업 전에 배워야 한다"고 재차 강조했다.손익계산서를 면밀하게 점검한 끝에 유정수가 발견한 사장의 아킬레스건은 '대출'이었다. 5년 전 피자 가게를 폐업하며 1억 원의 빚을 진 사장은 무일푼으로 대출받아 야식집을 창업했는데, 최종적으로 파악된 사장의 총대출액은 2억 1400만 원이었다. 이에 따라 순이익이 740만 원가량이었음에도 매달 158만 원의 적자가 났던 것.여기에 "가족에게 매달 500만 원의 생활비를 주느라 추가 대출받았고, 직원들에게도 대출받아 보너스를 줬다"는 사장의 말에 유정수는 "매출이 높다 보니 금방 갚을 수 있다고 생각했던 것 같다. '매출 만능주의'가 낳은 대출 돌려막기의 비극"이라고 쓴소리했다. 이와 함께 유정수는 "실제 자영업자들의 1인당 평균 부채가 1.8억 원으로, 개인회생신청 증가율 또한 급여소득자의 9배"라는 현실을 짚으면서 "대출을 쉽게 생각하지 말라"고 일침을 놓았다.스튜디오에서 야식집 사장과 다시 마주한 유정수는 '폐업 or 생존' 중 "생존을 택했지만, 가장 슬픈 생존"이라며 씁쓸해했다. 유정수는 "현 매출에서 순이익으로 돌아서려면 매출이 잘 유지된다는 전제하에 2년 반이 걸린다. 파산이라는 선택지가 사회적 비용이 드는 무책임한 행동이라는 판단하에 생존 선고를 내린 것이니 부디 이를 악물고 빚에서 탈출하시길 바란다"고 당부했다. 사장은 "경제 관념이 부족해 '대출'이라는 잘못된 방향으로 갔던 것 같다. 회계의 중요성을 다시금 깨달았다"면서 새 출발을 다짐했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr