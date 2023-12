/ 사진제공=빅히트뮤직

방탄년단 지민의 솔로 싱글이 아이튠즈 차트 정상에 올랐다.방탄소년단 지민이 지난 22일 오후 2시(이하 한국시간) 전 세계 동시 발표한 솔로 싱글 ‘Closer Than This’가 23일 오전 8시까지 미국, 일본, 독일, 프랑스 등 90개 국가/지역 아이튠즈 ‘톱 송’ 차트 1위에 올랐다. 또한 이 노래는 22일 기준 ‘월드와이드 아이튠즈 송’ 차트와 ‘유러피안 아이튠즈 송’ 차트 정상에 자리했다.글로벌 차트를 휩쓴 ‘Closer Than This’는 국내에서도 큰 주목을 받으며, 음원 발표 직후인 22일 오후 3시 벅스 실시간 차트 1위를 차지했다. 지난 3월 발매된 지민 솔로 앨범 ‘FACE’의 타이틀곡 ‘Like Crazy’와 수록곡 ‘Set Me Free Pt.2’도 22일 오후 4시 이 차트에 재진입했다.‘Closer Than This’ 뮤직비디오 역시 글로벌 인기를 끌고 있다. ‘Closer Than This’ 뮤직비디오는 음원과 함께 공개되자마자 유튜브 뮤직비디오 월드와이드 트렌딩 1위로 직행했다.‘Closer Than This’는 아미(ARMY.팬덤명)를 향한 지민의 진심 어린 마음을 표현한 팬송이다. 사계절이 지나고 그 어떤 일이 생기더라도 ‘절대 너의 손을 놓지 않겠다’라는 굳은 약속과 ‘잠시 떨어져 있어도 언제나 그랬듯 함께이니 걱정 말라’는 다정한 위로가 담겼다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr