[공식] 이준혁, 겹경사 터졌다…한지민과 ♥핑크빛 결실 "온전히 서게 될 자리"

사진=텐아시아DB

배우 이준혁이 '나의 완벽한 비서' 흥행에 힘입어 아시아 5개 도시 팬미팅 투어 개최라는 결실을 맺었다.이준혁이 국내외 팬들을 직접 만난다. 2025 LEE JUN HYUK ‘LET ME IN’(2025 이준혁 '렛 미 인')이라는 타이틀로 개최되는 이준혁의 첫 아시아 팬미팅 투어는 방콕을 시작으로 도쿄, 타이베이, 마닐라, 서울까지 이어진다. 'LET ME IN'이라는 타이틀 명과 같이 이준혁이 팬들에게 다가서는 첫 투어인만큼 이준혁이 직접 전할 그 만의 이야기에 기대가 모인다.팬미팅 개최 소식과 함께 공개된 티저 포스터에는 부드러운 눈빛으로 눈 맞춤을 전하는 이준혁의 모습이 그윽하게 담겨 신비로운 무드를 자아냈다. 그간 다채로운 장르와 캐릭터를 통해 팬들과 소통해 온 이준혁이 온전히 배우 이준혁으로서 서게 될 팬미팅 자리에서는 어떤 모습을 선보일지 기대를 더하며 이준혁의 팬미팅을 고대해 온 팬들을 설레게 만들었다.이준혁은 ‘나의 완벽한 비서’에서 한지민과 핑크빛 로맨스로 큰 인기를 얻었다. 이후 넷플릭스 시리즈 ‘레이디 두아’ 촬영에 돌입했다. 더불어 특별 출연 소식을 알린 영화 ‘왕과 사는 남자’ 촬영을 예정 중에 있으며, 특별 출연작인 넷플릭스 시리즈 ‘광장’의 공개를 앞두고 있다.쉴 틈 없이 달려온 이준혁의 열일 행보가 이제는 팬들을 향해 간다. 이준혁의 아시아 팬미팅 투어의 구체적인 일자와 장소는 에이스팩토리 공식 SNS를 통해 순차적으로 공개될 예정이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr