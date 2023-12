/ 사진제공=JYP엔터테인먼트

ITZY(있지) 예지가 첫 솔로곡 'Crown On My Head (예지)' 뮤직비디오를 선보였다.ITZY는 2024년 1월 8일 새 앨범 'BORN TO BE'(본 투 비)와 타이틀곡 'UNTOUCHABLE'(언터처블)을 발매하고 컴백한다. 20일 0시에는 공식 SNS를 통해 솔로 트랙 비디오 첫 주자 예지의 'Crown On My Head (예지)' 뮤비가 오픈됐다.영상 속 예지는 번개가 내리치고 불꽃이 튀는 상황에서도 굳건하게 이야기를 이어간다. 내딛는 걸음에서는 당찬 의지가 느껴지고 뜨겁게 타오르는 왕관을 들어 보이며 자신감 넘치는 미소를 짓는다. 시원시원한 퍼포먼스와 여유로운 표정 연기로 믿고 보는 '퍼포먼스 퀸' 역량을 뽐냈고 'ITZY 예지'만의 아우라로 가득 채운 뮤비를 완성했다.신보 5번 트랙 'Crown On My Head (예지)'는 예지가 직접 작사, 작곡에 참여했고 강렬한 멜로디가 멤버 본연의 카리스마와 조화를 이룬다. ITZY를 상징하는 키워드 'Crown'과 'Queen'에서 영감을 얻어 "정해진 길을 버리고 나만의 거리를 만들어 가"와 같은 노랫말로 스스로를 믿고 걸어가겠다는 각오를 전한다.새 앨범은 'Crown On My Head (예지)'를 비롯해 'Blossom (리아)'(블러썸 (리아)), 'Run Away (류진)'(런 어웨이 (류진)), 'Mine (채령)'(마인 (채령)), 'Yet, but (유나)'(옛, 벗 (유나))까지 멤버 전원 각자 곡 작업에 참여한 솔로곡을 만날 수 있다.또 타이틀곡 'UNTOUCHABLE', 'BORN TO BE', 'Mr. Vampire'(미스터 뱀파이어), 'Dynamite'(다이너마이트), 'Escalator'(에스컬레이터)까지 총 10곡이 빼곡하게 수록됐다. 이스란, 방혜현, 마리아 마르쿠스(Maria Marcus), 심은지, 이우민 'collapsedone', 별들의전쟁 * (GALACTIKA *), 셀라(SELAH), 마치 (MRCH) 등 국내외 유수 작가진이 힘을 합쳐 명반을 완성했다.한편 ITZY는 2024년 1월 8일 오후 6시 새 미니 앨범 'BORN TO BE'와 타이틀곡 'UNTOUCHABLE' 발매한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr