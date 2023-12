이준호 /사진제공=JYP엔터테인먼트

그룹 2PM 멤버 겸 배우 이준호가 '2023 Asia Artist Awards IN THE PHILIPPINES'에서 2년 연속 대상 수상의 기쁨을 안았다.이준호는 12월 14일 필리핀 '필리핀 아레나'에서 개최된 '2023 Asia Artist Awards IN THE PHILIPPINES(2023 아시아 아티스트 어워즈 인 필리핀, 이하 2023 AAA)'에서 대상인 올해의 배우 부문을 수상했다.이로써 이준호는 지난해 일본 나고야에서 열린 '2022 AAA'에 이어 해당 시상식에서 2년 연속 배우 부문 최고 영예 트로피의 주인공으로 호명되며 대세 배우 입지를 공고히 했다. 특히 팬들이 투표를 통해 직접 선정한 AAA 인기상과 AAA 핫트렌드까지 3관왕에 올라 막강한 인기와 존재감을 뽐냈다.수상 후 이준호는 "작년에는 드라마 '옷소매 붉은 끝동'으로, 올해는 드라마 '킹더랜드'로 대상을 수상하게 되어 진심으로 기쁘고 떨린다. 배우로서 사랑받는 작품에서 연기하는 기회는 너무나도 소중한데 연기할 수 있도록 도움 주신 모든 분께 감사하다. 앞으로 더욱 열심히 노력하고 공부해서 이 상에 걸맞은 멋진 배우로서 보답하겠다"라고 소감을 밝혔다. 또 팬들을 향해 "투표해 주시고 사랑해 주시고 아껴 주시고 격려해 주신 덕분에 수상할 수 있었다. 팬 여러분께 영광을 바치며 앞으로도 계속해서 사랑에 보답하는 배우 되겠다"라며 고마운 마음을 전했다.이준호는 2017년부터 'AAA'와 특별한 인연을 이어가고 있다. '2017 AAA'에서 베스트 셀러브리티상을 수상하며 배우로서는 처음으로 트로피에 이름을 새겼고, 2022년 전역 후 복귀작으로 주목받은 MBC 드라마 '옷소매 붉은 끝동'의 주연을 맡아 국내외 신드롬급 인기를 견인하며 5년 만에 배우 부문 단독 대상 수상자로 거듭났다. 올해는 역시 주인공으로 활약한 JTBC 드라마 '킹더랜드'에서 까칠하고 차가운 모습부터 사랑에 빠진 설렘 가득한 면모까지 극 전개에 따른 폭넓은 연기 스펙트럼을 보여줬고 넷플릭스 글로벌 톱 10 웹사이트 내 TV(비영어) 부문 세 차례 1위를 차지하는 등 월드와이드 사랑받으며 연타석 흥행에 성공, 믿고 보는 명품 배우로서 영향력을 확장했다.1년 전, '2022 AAA'에서 한 해를 빛낸 최고 배우에 등극한 이준호는 시상식 대미를 장식하는 순간 초심을 되새겼다. 배우로서 받은 첫 수상의 기억을 떠올리며 "더 열심히 하라고 주시는 상으로 생각하고 좋은 연기, 좋은 에너지로 사랑에 보답하겠다"라고 다짐했다. 2023년 대활약 끝에 연말 시상식에서 2년 연속 대상이라는 값진 성과를 거두며 스스로는 물론 팬들과의 약속을 지킨 이준호가 대세 행보에 쐐기를 박고 향후 행보를 더욱 기대케 했다.이준호는 2023년 배우이자 가수로서 국내외를 종횡무진 누비며 팬들의 마음을 사로잡았다. 모두가 염원한 현대극 로맨틱 코미디 남자 주인공이 되어 전 세계를 핑크빛 설렘으로 물들였고, 7월과 8월에는 일본에서 단독 아레나 투어 'LEE JUNHO Arena Tour 2023 "마타 아에루 히"'(다시 만나는 날)을 진행하며 그에게 있어 유독 특별한 계절을 더욱 의미 있게 채웠다. 이어 일본 스페셜 싱글 'Can I'(캔 아이)를 발매하고 현지 정식 데뷔 10주년을 기념한 데 이어 지난 10월부터는 타이베이를 시작으로 아시아 8개 지역에서 단독 팬미팅 투어 'JUNHO THE MOMENT 2023'(준호 더 모먼트 2023)를 성황리 전개했다.국내, 아시아를 넘어 세계 각지에서 존재감을 반짝이며 '월드와이드 대세'로 우뚝 선 이준호는 오는 2024년 1월 13일~14일 양일간 서울 송파구 잠실실내체육관에서 솔로 공연 '2024 이준호 CONCERT '다시 만나는 날''을 개최하고 팬사랑에 화답한다. 2019년 3월 '2PM JUNHO SOLO CONCERT 'JUNHO THE BEST IN SEOUL''(준호 더 베스트 인 서울) 이후 약 5년 만에 국내에서 반가운 솔로 단콘을 개최하는 이준호가 만능 엔터테이너 에너지를 집약한 이번 공연을 통해 2024년 새해 문을 활짝 열고 특급 행보에 더 큰불을 지핀다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr