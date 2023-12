자이언티 / 사진제공=더블랙레이블

자이언티가 최민식을 뮤직비디오 출연자로 섭외한 건 자신의 아이디어라고 밝혔다.자이언티는 6일 오후 정규 3집 'Zip(집)'을 발매한다. 컴백 준비에 한창이던 자이언티를 최근 서울 합정동의 한 스튜디오에서 만났다.자이언티는 'UNLOVE' 뮤직비디오의 시나리오를 직접 썼다고 한다. 그는 "캐릭터를 설명하자면 완벽주의자다. 결벽증 환자고 나르시시즘이 있고 약간 소시오패틱한 사람이다. 그런 사람이 이별을 한다면 어떻게 하고 싶을까, 완벽한 이별을 하고 싶지 않을까, 그에게 완벽한 이별은 무엇일까, 생각해봤다. 제 생각엔 상대방의 눈물을 보는 것이다. 왜냐하면 그는 공감하기는 어렵기에 눈물까진 봐야 (이별을) 이해하지 않을까 싶었다. 완벽한 이별을 테마로 작업했다"고 밝혔다.'UNLOVE' 뮤직비디오는 주로 광고를 찍어왔던 감독이 맡았다고 한다. 그 이유에 대해 자이언티는 "'선명한 작업물'을 만들고 싶어서"라고 밝혔다.'모르는 사람' 뮤직비디오에는 배우 최민식이 등장한다. 자이언티는 "최민식 배우가 하는 게 의미있다고 생각했다. 레거시를 드러내면서 내가 추구하는 클래식한 무드를 보여주기 좋은 뮤직비디오라고 생각했다"고 전했다. 또한 "'V'는 일본에서 B급 감성으로 찍었다"며 "다양한 모습을 보여줄 수 있다고 생각했다. (대중이) 전체가 마음에 안 들어도 되니 한 곡만 건져도 좋다고 생각했다"고 말했다.최민식을 섭외하게 된 건 자이언티의 아이디어라고 한다. 자이언티는 "'모르는 사람'은 제목 그대로 나는 안다고 생각하지만 잘 모르는 사람이 테마다. 최민식 배우는 모두가 아는 사람이다. 그의 목소리도 작품도 모두가 안다. 하지만 최민식이라는 사람의 다른 면은 잘 모르는 것 같다. 모두가 아는 상징적 인물이 제 작품에 나왔으면 좋겠다는 게 내 생각이었다"고 말했다. 이어 "인물 이면을 어떻게 드러낼까 생각했다. 작품 찍기 전에 여러 차례 만나며 이야기 나누고 커피도 마시며 빌드업했다. 아이디어도 많이 주시고 반영도 많이 했다"고 전했다. 또한 "뮤직비디오에 개미가 나온다. 공교롭게도 영화 '올드보이' 속에서 개미가 상징성이 있지 않나. 올해 '올드보이'가 20주년이기도 하다. 재밌는 상황인 것 같다"고 말했다.최민식과는 전혀 모르는 사이. 자이언티는 "최민식 배우가 뮤직비디오 출연이 처음이라고 하더라. 감사하고 영광스럽다"며 "왜 참여해주시는 거냐 했더니 본인도 어이 없어 하시면서 '음악이 좋더라구요, 합시다~' 하시더라"면서 웃었다.'V'에는 악뮤가 피처링으로 참여했다. 자이언티는 "예전 악뮤 앨범에 '벤치'라는 곡에 제가 피처링한 적 있다. 피처링 요청하니 흔쾌히 해주더라. 품앗이지 않나. 재밌었다"고 작업 후기를 전했다. 이어 "자기 파트 가사를 자기가 직접 썼다. 가사가 엄지 검지 중지 약지 새끼를 두 번 반복한다. 네 마디인 거다. 가히 날로 먹었다고 할 수 있다"며 웃었다. 그러면서 "본인 말로는 자기가 없었다면 이 노래는 살 수 없었다더라. 어느 정도 동의한다. 훌륭하게 날로 먹은 것 같다"고 너스레를 떨었다.이번 신보에는 트리플 타이틀곡 'UNLOVE (prod. HONNE)', '모르는 사람', 'V (Peace) (feat. AKMU)'를 비롯해 'How To Use (intro)', '내가 좋아하는 것들 (feat. Benny Benack III)', 'NOT FOR SALE', '투명인간', '불꺼진 방 안에서 (feat. 윤석철)', '돌고래', '해피엔딩'까지 총 10곡이 수록된다.'UNLOVE'는 아주 쉽게 클릭 한번으로 하트가 사라지는 '좋아요' 기능을 모티브로 한 곡이다. 귀엽고 따뜻하고 펀치감 있는 특유의 푸러피안 팝 사운드를 느낄 수 있다.'모르는 사람'은 익숙하면서도 낯선 느낌을 선사하는 곡으로, 유럽 1990~2000년대 사운드와 붐뱀의 묘한 조화를 들을 수 있는 재즈풍 곡이다. 뮤직비디오에 배우 최민식이 출연했다.악뮤가 피처링에 참여한 'V'는 시부야 케이 장르의 곡으로, V를 하는 상대에 대한 마음을 위트있게 표현했다.자이언티의 정규 3집 'Zip'은 6일 오후 6시 각 음원 사이트를 통해 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr