/ 사진제공=KQ엔터테인먼트

에이티즈(ATEEZ)가 오늘(1일) 정규 2집을 발매함에 앞서 뮤직비디오 포스터를 공개했다.에이티즈는 오늘(1일) 0시 공식 SNS를 통해 오후 2시 발매될 정규 2집 ‘더 월드 에피소드 파이널 : 윌(THE WORLD EP FIN : WILL)’의 타이틀곡 ‘미친 폼(Crazy Form)’의 뮤직비디오 포스터를 공개했다.공개된 포스터 속 여유로움을 담은 당당한 자태의 에이티즈는 흑백을 뚫고 나오는 강렬한 카리스마를 발산했는가 하면, 정규 2집 타이틀 곡명이 크게 위치해 있어 시선을 끌었다. 특히 아래에는 ‘GET UP, GET UP, GET UP’, ‘9024, KICK THAT DRUM’ 등의 영문구가 새겨져 있다.앞서 에이티즈는 ‘미친 폼’ 뮤직비디오 티저 영상을 공개, 신보의 궁금증을 자극하는 장면들로 눈길을 사로잡은 가운데 ‘미친 폼’ 음원의 일부를 들려주며 진한 여운을 남겼다. 해당 영상은 짧은 길이임에도 불구하고 압도적인 흡인력을 선사했고, 유튜브의 '뮤직비디오 트렌딩 월드와이드' 1위에 올랐다.더불어 에이티즈는 컴백을 앞두고 ‘미친 폼’ 뮤직비디오 일부를 한 시간 동안 깜짝으로 공개, 서프라이즈 티징으로 폭발적인 반응을 얻었다. 이에 해당 영상은 온라인을 통해 급속도로 확산되면서 K팝 팬들의 뜨거운 관심을 받았다.한편, 에이티즈의 정규 2집 ‘더 월드 에피소드 파이널 : 윌’은 오늘(1일) 오후 2시 발매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr