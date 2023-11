엔믹스 두 번째 EP 티저 포스터. / 사진제공=JYP엔터테인먼트

NMIXX(엔믹스)가 2024년 1월 15일 두 번째 EP를 발표하고, 앞서 12월 4일에는 선공개 디지털 싱글 'Soñar (Breaker)'(쏘냐르 (브레이커))로 컴백 열기를 예열한다.JYP엔터테인먼트는 28일 0시 공식 SNS 채널에 NMIXX 미니 2집 'Fe3O4: BREAK'(에프이쓰리오포: 브레이크) 모션 포스터를 깜짝 오픈하고 컴백 소식을 전했다. 이에 따르면 NMIXX는 12월 4일 디싱 'Soñar (Breaker)'를 먼저 선보이고 내년 1월 15일 두 번째 미니 앨범 'Fe3O4: BREAK'를 정식 발매한다.모션 포스터에는 짙은 안개가 가로등 불빛마저 옅게 만드는 황량한 거리 위 자동차, 신호등, 벤치 등 온갖 사물을 자석처럼 끌어당기는 정육면체 투명 물체가 등장해 기묘한 느낌을 자아냈다. 정육면체가 깨지면서 흩어진 파편들이 원소 기호 같은 모양을 만들더니 곧 신보명 'Fe3O4: BREAK'라고 재구성되는 연출이 강한 임팩트를 전한다. 'Fe3O4'는 자성물질의 화학 기호 중 하나로, 선공개 싱글 'Soñar (Breaker)'의 'Soñar'는 '꿈을 꾸다'라는 뜻이다.NMIXX는 올해 3월 20일 발매한 첫 미니 앨범 'expérgo'(엑스페르고)와 타이틀곡 'Love Me Like This'(러브 미 라이크 디스) 활동으로 실력파 걸그룹 면모를 드러냈다. 파워풀 퍼포먼스와 폭발적 가창력으로 팬들의 만족감을 높였고, 한층 새롭고 독특한 요소들이 자리한 앨범 콘텐츠를 선보였다. 타이틀곡 'Love Me Like This'는 멜론 '톱 100' 99위로 진입한 후 입소문을 타고 총 95계단이나 뛰어올라 5위권을 지키며 성장점 역시 높인 바 있다.NMIXX는 12월 4일 오후 6시 디지털 싱글 'Soñar (Breaker)' 선공개와 함께 2023년 연말을 장식한다. 다가오는 1월 15일 오후 6시 정식 발매하는 두 번째 미니 앨범 'Fe3O4: BREAK'로 2024년 활동에 기지개를 켠다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr