/ 사진 = 티캐스크이엔티 제공

그룹 업타운이 13년 만에 신보 'Back II Analog'로 돌아온다.23일 티캐스크이엔티는 업타운 25주년 베스트 앨범 'Back II Analog(백 투 아날로그)'의 트랙리스트 이미지를 공개했다.트랙리스트에 따르면 'Back II Analog'에는 앨범과 동명의 타이틀곡 'Back ll Analog (Feat' Babylon & Lauren Evans)'를 비롯해 'My Style(마이 스타일)(Re-Mastered Ver')', 'Meet Me Again : 다시 만나줘 (Re-Mastered Ver')', 'Friday Night(프라이데이 나잇)(Feat’ Mashimelo & AG)', 'Casanova(카사노바)(Feat' YDG, Babylon & Carlos)(Re-mixed Ver')', 'Fiesta(피에스타)(Re-Mastered Ver')', 'Don’t Do It(돈트 두 잇)(Steve, 이준 (Solid)', 'My Lady(마이 레이디)(Feat’ 이준 & 정재윤)(Re-mixed Ver')', 'You Inside Me : 내안의그대 (Re-Mastered Ver')', 'Let Me Know Why : 가르쳐줘요 (Remixed Ver')', 'Feel Good(필 굿)(Feat' Ann)', 'Amigo(아미고)'까지 총 12곡이 수록됐다.업타운이 2010년 발매한 'Uptown 7 (Surprise!)(업타운 7(서프라이즈!)' 이후 13년 만에 선보이는 'Back II Analog'는 정연준이 작곡한 히트곡 중에서 완성도 높은 곡들을 위주로 선정한 앨범이다.타이틀곡 'Back ll Analog (Feat' Babylon & Lauren Evans)'는 아날로그적인 80년대 소울펑크 콘셉트의 곡이다. 시대를 앞서가는 세련미와 고급스러움을 표방해 오던 업타운 정연준만의 음악에 소울풀한 가창력을 갖춘 아티스트 루비(Ru.B, 김보형)와 베이빌론이 투입되며 더욱 젊고 힘 있는 곡이 완성됐다는 후문이다.특히 이번 신보는 업타운을 대표하는 명곡들을 수록한 만큼 1990년, 2000년대를 떠오르게 하는 업타운만의 오리지널 감성을 전달함과 동시에 정연준, 루비, 베이빌론 세 사람의 새로운 음악적 시너지를 보여주며 팬들의 기대감을 자아낼 예정이다.한편 업타운의 25주년 베스트 앨범 'Back II Analog'는 12월 1일 정오 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr