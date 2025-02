< 사진제공: 린컴퍼니 린(LYNN)>

차세대 연기파 배우로 주목받고 있는 배우 채원빈이 여성복 브랜드 ’린’의 새로운 뮤즈로 발탁되며, 그와 함께한 첫 화보가 공개됐다.이번 화보의 컨셉 ‘She is the ONE’은 자신만의 색을 스스로 만들어 가는 당당한 여성의 특별한 순간을 담아냈다. 채원빈은 자연스러운 아름다움과 밝고 신선한 매력으로 MZ 세대의 싱그러운 에너지를 전하며 시선을 사로잡았다.화보 속 채원빈은 단아하면서도 깨끗한 비주얼로 이목을 집중시킨다. 봄의 싱그러움을 닮은 그녀의 청량한 미소는 보는 이들까지 기분 좋게 만드는 특별한 힘을 지녔다.여성스러운 플로럴 패턴, 반짝이는 시스루 블라우스, 경쾌한 데님 등 다양한 봄 아이템을 자신만의 매력으로 완벽히 소화하며 새로운 화보 장인의 탄생을 예고했다.브랜드 관계자는 “배우 채원빈은 ‘She is the ONE’이라는 화보 컨셉처럼 자신만의 빛을 가지고 있는 배우이다. 그녀의 긍정적인 에너지와 특별함이 린의 새로운 뮤즈로서 잘 전달 될 것으로 기대한다.”라고 전했다.한편, 채원빈은 MBC 드라마 ‘이토록 친밀한 배신자’를 통해 대중에게 깊은 인상을 남기며 작년 5관왕을 수상,신예에서 차세대 연기파 배우로 자리매김을 했다. KBS 2TV ‘수상한 그녀’이어 오는 4월 영화 ‘야당’ 개봉을 앞두고 있으며 또다른 매력을 보여 줄 예정이다.이번 화보 속 채원빈이 착용한 아이템은 전국 린 매장과 패션 큐레이션몰 바이린샵, 브랜드 공식 SNS 등을 통해 순차적으로 만나볼 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr