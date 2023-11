방탄소년단 지민 / 사진제공=빅히트뮤직

방탄소년단 지민이 '2023 빌보드 뮤직 어워드'(2023 Billboard Music Awards)에서 '톱 셀링 송'을 수상하지 못했다.20일(한국시간) 오전 미국 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 '2023 빌보드 뮤직 어워드(2023 BBMA)'가 개최됐다.지민의 'Like Crazy'는 아쉽게 '톱 셀링 송' 수상이 불발됐다. 해당 부문에 영예는 테일러 스위프트 'Anti-Hero'에게 돌아갔다. 해당 부문에는 지민 'Like Crazy', 제이슨 알딘 'Try That in a Small Town', 마일리 사이러스 'Flowers', 올리버 앤서니 뮤직 'Rich Men North of Richmond', 테일러 스위프트 'Anti-Hero'가 후보로 올랐다.지민은 톱 셀링 송 부문 외에도 톱 글로벌 K팝 아티스트, 톱 글로벌 K팝 송, 톱 K팝 앨범에 이름을 올리며 총 4개 부문에 지명됐다. 톱 셀링 송 부문에 K팝 솔로 아티스트가 오른 것은 지민이 처음이다. K팝 솔로 아티스트로는 가장 많은 부문에 노미네이트됐다.빌보드 뮤직 어워즈는 아메리칸 뮤직 어워즈, 그래미 어워즈와 함께 미국 3대 대중음악 시상식으로 꼽힌다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr