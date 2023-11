/ 사진=텐아시아DB

방탄소년단 정국_세븐_영국음반산업협회 인증 : BRIT Awards

그룹 방탄소년단 정국이 영국 음악시장에서 꾸준한 인기를 과시하고 있다.18일(이하 한국시간) 영국 오피셜 차트가 공개한 최신 차트에 따르면, 방탄소년단 정국의 솔로 앨범 ‘GOLDEN’이 앨범 차트 21위에 자리했고, 타이틀곡 ‘Standing Next to You’는 싱글 차트 30위에 오르는 등 나란히 2주 연속 차트인했다.‘Standing Next to You’ 외에도 더 키드 라로이(The Kid LAROI), 센트럴 씨(Central Cee)와의 협업곡 ‘TOO MUCH’(48위), 솔로 싱글 ‘Seven (feat. Latto)’(54위), ‘3D (feat. Jack Harlow)’(75위) 등 4곡이 이번 주 싱글 차트에 포진했다. 이로써 정국은 이 차트에 2주 연속으로 4곡을 차트인시키며 글로벌 인기 순항을 이어갔다.‘Standing Next to You’는 또한 ‘싱글 다운로드’ 9위, ‘싱글 세일즈’ 13위, ‘피지컬 싱글’ 17위에 자리했다. ‘GOLDEN’은 ‘앨범 다운로드’ 6위, ‘앨범 세일즈’ 15위, ‘피지컬 앨범’ 18위, ‘스코티시 앨범’ 21위 등으로 상위권에 랭크됐다.지난 17일 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이가 발표한 최신 차트(집계기간 11월 10~16일)에 따르면, ‘GOLDEN’과 ‘Standing Next to You’는 ‘위클리 톱 앨범 글로벌’과 ‘위클리 톱 송 글로벌’에서 각각 3위에 올랐다. 정국은 이처럼 두 차트에서 2주 연속 ‘톱 3’를 지키면서 장기 흥행에 시동을 걸었다.한편, 정국이 지난 7월 발표한 솔로 싱글 ‘Seven’은 18일 영국음반산업협회로부터 ‘실버’ 인증을 획득했다. 정국은 지난 2013년 싸이 이후 약 10년 만에 이 협회로부터 싱글 작품으로 인증받은 K-팝 솔로 가수가 됐다. 영국음반산업협회는 디지털 다운로드 수, 스트리밍 횟수, 실물 앨범 판매량 등을 종합해 실버(20만 이상), 골드(40만 이상), 플래티넘(60만 이상), 멀티 플래티넘(120만 이상) 인증을 수여한다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr