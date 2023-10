/ 사진제공=미스틱스토리

빌리(Billlie)가 컴백 기념 팬 쇼케이스를 성황리에 마무리하며 본격 활동 시작을 알렸다.빌리는 지난 23일 서울 마포구 신한pLay 스퀘어 라이브홀에서 싱글 1집 'side-B : memoirs of echo unseen'(사이드-비 : 메모얼스 오브 에코 언씬) 발매 기념 팬 쇼케이스를 개최했다. 전작 이후 약 7개월 만의 컴백인 만큼 빌리는 오프라인은 물론 온라인 생중계를 통해서도 전 세계 팬들과 만났다.이날 빌리는 싱글 1집의 타이틀곡 'DANG! (hocus pocus)'(댕! (호커스 포커스))와 수록곡 'BYOB (bring your own best friend)'(비와이오비 (브링 유어 오운 베스트 프렌드)) 무대를 팬들에게 선보였다. 빌리는 'DANG! (hocus pocus)'으로 강렬하면서도 파워풀한 칼군무를 꾸민 데 이어, 'BYOB (bring your own best friend)'으로는 러블리한 매력을 뽐내며 현장 분위기를 달궜다.팬 쇼케이스를 마치면서 빌리는 "빌리브(공식 팬덤명)와 컴백 활동의 시작을 함께할 수 있어 뜻깊었다. 팬 여러분께 열심히 준비한 무대 보여드릴 수 있어 영광이고, 또 좋아해 주시는 것 같아서 기쁘기도 하다. 저희 역시 팬분들의 사랑과 응원 덕분에 힘을 얻은 것 같다. 행복하고, 즐기면서 이번 컴백 활동 임하겠다. 보내 주시는 큰 사랑에 보답할 수 있도록 항상 노력하는 빌리가 되겠다"라고 소감을 전했다.한편, 빌리는 오는 25일 오후 방송되는 MBC M '쇼! 챔피언'을 시작으로 본격적인 'DANG! (hocus pocus)' 활동에 나선다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr