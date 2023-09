/ 사진제공=JYP엔터테인먼트

JYP엔터테인먼트(이하 JYP) 신인 글로벌 걸그룹 VCHA가 오늘(22일) 프리 데뷔 싱글 'SeVit (NEW LIGHT)'(새빛)와 타이틀곡 'Y O Universe'(와이.오.유니버스)를 전 세계 동시 발매하고 첫 선을 보인다.VCHA는 JYP와 리퍼블릭 레코드 합작 글로벌 걸그룹 론칭 프로젝트 'A2K'(에이투케이, America2Korea)를 통해 최종 선발된 JYP 신인 걸그룹. 미국과 한국서 데뷔를 향한 최종 관문을 통과한 렉시, 케이지, 카밀라, 사바나, 케일리, 켄달(최종 순위 순서)까지 총 여섯 명의 멤버로 구성됐다.렉시, 케이지, 카밀라, 사바나, 케일리, 켄달은 'A2K'서 노래, 춤, 스타성, 인성 등 평가 부문서 고루 인정받으며 VCHA의 최종 멤버로 선정됐다. 'A2K' 최종화를 통해 공개된 그룹명 VCHA는 팀의 정체성을 담았다. 팬들과 세상에 VCHA가 빛을 비추겠다는 마음을 한국어로 착안했으며 'A2K'를 진두지휘한 박진영이 직접 작명했다.VCHA가 오늘(22일) 선보이는 프리 데뷔 싱글명 ‘SeVit (NEW LIGHT)’는 ‘새로운 빛’이라는 뜻을 품은 동시에 팀명과 강력한 유기성을 지닌다. JYP 대표 프로듀서 박진영을 포함해 제65회 그래미 수상작 Sam Smith 'Unholy' 프로듀서인 Cirkut, BTS 'Dynamite' 프로듀서 David Stewart 등 실력파 작가진이 대거 참여해 완성도를 높였다.새 싱글에는 타이틀곡 'Y O Universe'를 비롯해 'Go Getter'(고 게터), 'Know Me Like That'(노우 미 라이크 댓)까지 'A2K' 대장정의 피날레에서 선보인 세 트랙이 여섯 멤버의 목소리로 담겼다.박진영을 비롯해 Cirkut 등이 작사, 작곡에 참여한 타이틀곡 'Y O Universe'는 'A2K' 시리즈와 참가자의 서사를 풀어냈고 "우리는 모두 다르기에 특별하다'는 메시지를 담은 업템포 팝 곡이다. 박진영과 Cirkut이 미국 LA에서 만나 하루 만에 서로 리듬과 코드, 이펙트에 대한 아이디어를 주고받으며 놀라운 케미스트리로 곡을 완성했다는 후문이다.K팝 대표 기획사 JYP와 유니버설 뮤직(Universal Music) 산하 빌보드 선정 미국 내 NO.1 레이블인 리퍼블릭 레코드(Republic Records)가 합작한 초대형 프로젝트 'A2K'는 2023년 7월 JYP 공식 유튜브 채널을 통해 성대한 막을 올렸다.북미 최초 K팝 트레이닝 시스템에 기반을 둔 글로벌 걸그룹 론칭 서바이벌 프로젝트로 JYP 수장 박진영이 오디션 심사위원을 맡아 애틀랜타, 시카고, 뉴욕, 댈러스, LA 등 미국 5개 주요 도시, LA 부트 캠프, 그리고 최종 한국에 이르기까지 꿈과 잠재력을 지닌 후보들을 직접 심사했다. 참가자들의 꿈을 향한 땀과 노력, 박진영의 진솔한 심사평 등이 글로벌 팬들의 뜨거운 호응을 얻으며 'A2K' 총합 유튜브 조회 수가 5000만 뷰를 돌파할 정도로 인기몰이에 성공했다.한편 VCHA의 프리 데뷔 싱글 ‘SeVit (NEW LIGHT)’와 타이틀곡 'Y O Universe'는 오늘(22일) 오후 1시(미국 동부 시간 기준 0시) 음원 사이트를 통해 발매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr