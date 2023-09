/사진제공=맨오브크리에이션

배우 강태오, 서강준, 이태환이 데뷔 10주년을 맞아 기념 사진전을 연다.9월 1일 소속사 맨오브크리에이션은 "강태오, 서강준, 이태환이 데뷔 10주년 기념 사진전 '00:00 (The Moment)'을 개최한다"라고 밝혔다. 이와 함께 포스터 3종을 공개했다.'00:00 (The Moment)'은 하루를 시작하는 새로움과 또 하루가 시작된다는 익숙함의 중의적 의미와 함께 과거와 현재가 가장 가까이 닿아 있는 시간을 표현했다. 전시회명에 담긴 것과 같이 이번 사진전에는 배우들이 2013년 데뷔 초 촬영한 프로필부터 미공개 사진 등 다양한 시간들을 보냈던 순간들이 공개된다.이번 사진전은 세 배우의 데뷔 10주년을 축하함과 동시에 짧지 않은 시간 동안 사랑을 보내준 팬들에게 감사한 마음을 담아 기획된 것으로 알려졌다. 배우들의 군복무로 인해 직접적으로 만날 수 없는 팬들에게는 선물 같은 시간이 될 예정이다.강태오, 서강준, 이태환의 사진전 '00:00 (The Moment)'은 오는 9월 6일부터 10일까지 약 5일간 케이타운포유 코엑스에서 무료로 진행되며, 9월 2일 맨오브크리에이션 공식 유튜브 오픈과 동시에 티저 영상이 공개될 예정이다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr