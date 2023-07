'김연아♥' 고우림, 오늘(10일) 생일…팬들 위한 커버 영상+선물 준비

크로스오버 그룹 포레스텔라 멤버 고우림이 다채로운 콘텐츠로 생일을 자축했다.포레스텔라 고우림은 7월 10일 생일을 맞아 공식 유튜브 채널에 'Summer Is for Falling in Love'(썸머 이즈 포 폴링 인 러브)(원곡 Sarah Kang) 커버 영상을 공개했다.베이스 고우림 특유의 낭만적인 보이스가 이번 커버 영상으로도 음악 팬들의 좋은 반응을 얻고 있다. 혼자서도 'Summer Is for Falling in Love' 한 곡을 온전하게 꽉 채우는 고우림의 탄탄한 보컬 역량도 돋보인다.이번 커버 영상을 비롯해 고우림은 두 편의 'Woorim with coffee and music' 영상을 차례로 공개하며 훈훈한 비주얼과 독보적인 분위기를 선보였다. 고우림의 부드러운 감성도 확인할 수 있다.이와 더불어 고우림은 이달 7일부터 10일까지 로얄 마카롱 신사역점에서 팬들을 위한 생일 카페를 진행했다. 소속사 비트인터렉티브가 주최로 나선 생일 카페 이벤트에서는 고우림의 미공개 엽서와 스페셜 기프트, 팬들이 직접 제작한 나눔 물품까지 다양한 특전을 만날 수 있어 팬들의 뜨거운 반응을 얻었다.한편, 고우림은 포레스텔라 멤버이자 성악가로 활발한 음악, 공연, 방송 활동을 펼치고 있다. 포레스텔라는 현재 2023 전국투어 콘서트 'The Light'(더 라이트)를 진행 중이며, 이달 1일 신곡 'White Night (백야)'를 발매했다. 또한, 각종 예능 프로그램에서도 만능 매력을 발산하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr