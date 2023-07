윤두준, 포토북 출시…보기만 해도 두준두준

그룹 하이라이트 멤버 윤두준이 빛나는 비주얼을 담은 공식 포토북을 출시한다.윤두준은 오늘(10일) 오후 3시부터 온라인 판매처를 통해 2023 오피셜 포토북 'HIS INSTANT MOMENTS'(히즈 인스턴트 모먼츠)에 대한 예약 판매를 시작한다.'HIS INSTANT MOMENTS'는 윤두준이 올 봄 체코에서 촬영한 사진들로 구성돼 있다. 윤두준은 솔로로는 처음 출시하는 오피셜 포토북에 눈부신 비주얼과 훈훈한 피지컬, 독보적인 무드를 모두 담았다.지난 4일 윤두준의 생일을 맞아 'HIS INSTANT MOMENTS'의 공식 티저 영상이 공개됐다. 체코의 이국적인 배경 속 윤두준은 다채로운 스타일링을 완벽 소화하며 감각적인 포즈, 표정, 시선 처리를 선보이고 있다.이어 'HIS INSTANT MOMENTS'의 콘셉트 포토에도 윤두준의 팔색조 매력이 십분 드러나 팬들의 심장 박동 수를 높이고 있다. 댄디한 슈트 착장에는 그윽한 눈빛을 매치했고, 데님 재킷을 입은 컷에서는 장난기 가득한 면모가 돋보인다. 레더와 니트 등으로 색다른 분위기를 연출하기도 했다. 아이스크림, 필름 카메라, 신문, 안경 등의 오브제도 유니크한 느낌을 더한다.한편, 윤두준은 하이라이트 리더이자 배우로서 활발한 활동을 펼치고 있다. 최근에는 유튜브 채널 '방랑자 윤두준'과 각종 예능 프로그램을 통해 만능 매력을 발산하고 있다.윤두준의 오피셜 포토북 'HIS INSTANT MOMENTS'와 MD에 대한 예약 판매는 오늘(10일) 오후 3시부터 오는 16일까지 하이라이트 공식 MD 샵, 애플뮤직 온라인몰에서 진행된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr