아이브, 공식 캐릭터 나왔다…멤버들이 직접 지은 이름 공개

그룹 아이브(IVE)의 공식 캐릭터가 나왔다.아이브는 지난 3일 공식 SNS를 통해 공식 캐릭터 미니브(MINIVE) 론칭을 알리는 포스터와 뮤직비디오를 게재했다.포스터에는 아이브 멤버들의 외모 특징이 드러난 6인 6색 캐릭터들이 담겼다. 안유진의 캐릭터 강안지를 시작으로, 가을 달이, 레이 나오리, 장원영 체리, 리즈 치즈, 이서 이랑이까지 멤버들의 닮은꼴 캐릭터가 깜찍한 표정을 짓고 있다.각 캐릭터의 이름은 멤버들이 직접 지어 각자의 센스를 발휘했다.이어 공개된 뮤직비디오를 통해 미니브의 귀여움이 극대화됐다. 특히 해당 뮤직비디오는 아이브의 데뷔 프로모션 비디오 'HAVE WHAT WE WANT(해브 왓 위 원트)'를 모티브로 재구성돼 눈길을 끌었다. "I HAVE VICTORY"를 외치는 장원영의 캐릭터 체리를 시작으로 미니브 전 멤버가 스포티한 룩을 맞춰 입고 단체컷을 찍는 마지막 장면까지 원작과 100%의 싱크로율을 선보여 보는 재미를 더했다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr