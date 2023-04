사진제공=물고기뮤직

가수 임영웅이 최초 단독 리얼리티 예능을 선보인다.28일 소속사 물고기뮤직은 "가정의 달을 맞아 오는 5월, KBS2를 통해 임영웅의 단독 리얼리티 예능이 방송된다. 임영웅의 다채로운 모습을 기대해 달라"고 전했다.임영웅의 단독 리얼리티 예능은 지난 2월 LA를 하늘색 빛으로 수놓은 임영웅의 콘서트 '아임 히어로 인 로스앤젤레스(IM HERO - in Los Angeles)' 공연과 함께 촬영한 것이다.특히 개봉과 동시에 수많은 관객의 사랑을 독차지 하고 있는 임영웅의 영화 '아임 히어로 더 파이널(IM HERO THE FINAL) 마지막 장면에 나온 '마이 리틀 히어로'(MY LITTLE HERO)가 단독 예능에 대한 깜짝 스포일러였다.그 어디에서도 볼 수 없었던 임영웅의 팔색조 매력을 담은 '마이 리틀 히어로'는 총 5회에 걸쳐 방송된다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr