그룹 소녀시대 태연이 섹시 여전사 미모로 시선을 끌었다.태연은 18일 "u know i got da beat"라고 적고 사진을 게재했다. 사진에서 태연은 긴 생머리에 블랙 튜브톱 원피스, 블랙 부츠 등으로 카리스마 넘치는 섹시 여전사로 분했다.한편, 태연은 이른바 SM엔터테인먼트 어벤져스 걸그룹 '갓 더 비트'(GOT the beat)로 활동한다. 지난 16일 첫 미니앨범 '스탬프 온 잇'을 발매했다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr