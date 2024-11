그룹 나우어데이즈/사진제공=큐브엔터테인먼트

큐브엔터테인먼트 신예 보이그룹 NOWADAYS(나우어데이즈)가 신곡 '렛츠기릿 (Let's get it)' 두번째 무드 트레일러를 연이어 오픈했다.지난 16일 공식 채널에 나우어데이즈의 새 디지털 싱글 '렛츠기릿 (Let's get it)' 두 번째 무드 트레일러가 공개됐다. 자유로움을 만끽하는 멤버 윤을 시작으로 신나고 역동적인 모습의 연우, 여유가 느껴지는 시윤이 새 디지털 싱글 '렛츠기릿 (Let's get it)'의 중독적인 비트와 함께 어우러져 보는 이들의 이목을 사로잡았다.나우어데이즈의 '렛츠기릿 (Let's get it)'은 매일 반복되는 일상 속에서 지루한 나날을 보내는 모든 이들에게 '모든 것은 뒤로 한 채 지금 이 순간을 신나게 즐겨보자'라는 메시지를 담은 곡이다. 한층 성숙해지고 힙해진 나우어데이즈가 3개월 만에 에너지 넘치는 '렛츠기릿 (Let's get it)'으로 다시 한번 팬들을 찾아 선보일 색다른 매력에 많은 팬들의 관심이 집중되고 있다.한편 나우어데이즈의 새 디지털 싱글 '렛츠기릿 (Let's get it)'은 21일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr